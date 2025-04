PM મોદી અને અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેન્સની ખાસ મુલાકાત

સોમવારે અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી. આ દરમિયાન, બંને નેતાઓએ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર (BTA) પર ચાલી રહેલી વાટાઘાટોમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિનું સ્વાગત કર્યું. આ કરારમાં બંને દેશોના લોકોના કલ્યાણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવી રહ્યું છે. બંને નેતાઓએ ઊર્જા, સંરક્ષણ, વ્યૂહાત્મક ટેકનોલોજી અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં સહયોગ વધારવાના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી. તેમણે પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા કરી અને આ મુદ્દાઓના ઉકેલ માટે સંવાદ અને રાજદ્વારી માર્ગ પર ભાર મૂક્યો. ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેન્સની ભારત મુલાકાત દરમિયાન તેમની પત્ની ઉષા વેન્સ, તેમના બાળકો અને યુએસ વહીવટીતંત્રના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે છે.

Pleased to welcome US @VP @JDVance and his family in New Delhi. We reviewed the fast-paced progress following my visit to the US and meeting with President Trump. We are committed to mutually beneficial cooperation, including in trade, technology, defence, energy and… pic.twitter.com/LRNmodIZLB

— Narendra Modi (@narendramodi) April 21, 2025