ખોમિનીએ ઈઝરાયેલ વિરુદ્ધ યુદ્ધની જાહેરાત કરી

નવી દિલ્હીઃ ઈરાને ઈઝરાયેલ વિરુદ્ધ યુદ્ધની ઘોષણા કરી છે. ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લા અલી ખોમિનીએ બુધવારના રોજ X પર પોસ્ટ કરીને કહ્યું હતું કે મહાન હૈદરને નામે યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું છે. એ પછી થોડા સમય બાદ ખોમિનીએ ઈઝરાયેલને ચેતવણી આપતાં કહ્યું હતું કે આપણે આતંકવાદી યહૂદી શાસનને કડક જવાબ આપવો પડશે. અમે એમને કોઈ દયા નહીં બતાવીએ. આ પહેલાં અમેરિકાના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ખોમિનીને શરત વગર આત્મસમર્પણ કરવા કહ્યું હતું. ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે અમે સારી રીતે જાણીએ છીએ કે સુપ્રીમ લીડર ક્યાં છુપાયો છે. અમે તેને મારવા નથી જઈ રહ્યા – ઓછામાં ઓછું હમણાં તો નહીં. ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે હવે અમારું ધૈર્ય ખૂટી રહ્યું છે અને ખોમિનીએ શરત વગર આત્મસમર્પણ કરવું જોઈએ.

ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચેનો સંઘર્ષ હવે છઠ્ઠા દિવસે પ્રવેશી ગયો છે અને બંને દેશો એકબીજા પર મિસાઇલ હુમલાઓ કરી રહ્યા છે. મેહર ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર ઈરાને બુધવારે સવારે ઈઝરાયેલ પર ફતાહ મિસાઇલોનો મારો કર્યો છે. ફતાહ મિસાઇલ હાઈપરસોનિક મિસાઇલ છે, જે અવાજની ગતિ કરતાં પાંચ ગણી ઝડપે ચાલે છે.

We must give a strong response to the terrorist Zionist regime.

We will show the Zionists no mercy.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 17, 2025