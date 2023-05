PMએ કહ્યું- કોંગ્રેસની ‘ભાગલા પાડો અને રાજ કરો’ની રાજનીતિ

કર્ણાટકના મુડબિદ્રીમાં જનસભાને સંબોધતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ફરી એકવાર કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા. વડાપ્રધાને તેમના સંબોધનની શરૂઆત ભારત માતા કી જય અને બજરંગ બલી કી જયથી કરી હતી. પીએમએ કહ્યું કે આજે આપણે સબકા સાથ, સબકા વિકાસના મંત્ર સાથે આગળ વધી રહ્યા છીએ, તેમાં તમામ સંતોની પ્રેરણા છે.

“In Rajasthan, Congress protected the accused involved in a bomb blast. All the accused got clean chit. Will you let Congress come to power in Karnataka, will you let them destroy your state,” says PM Narendra Modi in Mudbidri, Karnataka pic.twitter.com/TGbgkdtQtK — ANI (@ANI) May 3, 2023



‘ભાજપ કર્ણાટકને નંબર વન બનાવવા માંગે છે’

વડાપ્રધાને કહ્યું કે ભાજપ કર્ણાટકને દેશનું નંબર વન રાજ્ય બનાવવા માંગે છે અને તેના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને આધુનિક અને મજબૂત કરવા માંગે છે જેથી કર્ણાટક મેન્યુફેક્ચરિંગ સુપર પાવર બને. તો બીજી તરફ કોંગ્રેસ પ્રજાની નિવૃત્તિ પર વોટ માંગી રહી છે, સાથોસાથ ભાજપે કરેલા વિકાસને ખતમ કરવાના નામે વોટ માંગી રહી છે. જણાવી દઈએ કે કોંગ્રેસ દ્વારા જૂની પેન્શન લાગુ કરવાના વચનો આપવામાં આવી રહ્યા છે. વડાપ્રધાનના તાજેતરના નિવેદનને કોંગ્રેસના આ જ સ્ટેન્ડ સાથે જોડવામાં આવી રહ્યું છે.

#WATCH | “Congress aatank ke aakao ko bachati hai, tushtikaran ko badhati hai. Tushtikaran ki yahi neeti Congress ki ekamatr pehchan hai,” says PM Narendra Modi in Mudbidri, Karnataka pic.twitter.com/FiIc6Ipvs3 — ANI (@ANI) May 3, 2023



ગાંધી પરિવાર પર આડકતરો હુમલો

ગાંધી પરિવાર પર આકરા પ્રહાર કરતા વડાપ્રધાને કહ્યું કે અમે ઔદ્યોગિક વિકાસ, કૃષિ, આરોગ્ય અને શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં કર્ણાટકને નંબર વન બનાવવા માંગીએ છીએ, પરંતુ કોંગ્રેસ કર્ણાટકને તેમના ‘શાહી પરિવારનું નંબર વન એટીએમ બનાવવા માંગે છે. ‘દિલ્હીમાં. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ કર્ણાટકમાં શાંતિની દુશ્મન છે, વિકાસની દુશ્મન છે. કોંગ્રેસ આતંકના માલિકોનું રક્ષણ કરે છે અને તુષ્ટિકરણને પ્રોત્સાહન આપે છે. સુરક્ષાનો મુદ્દો ઉઠાવતા વડાપ્રધાને યુવાનોને અપીલ કરી હતી કે જો તેઓ પોતાની કારકિર્દી બનાવવા માંગતા હોય અને જે ઈચ્છે તે કરવા માંગતા હોય તો તેમણે ભાજપને મત આપવો જોઈએ. પીએમે કહ્યું કે જો કર્ણાટકમાં અસ્થિરતા રહેશે તો તેમના ભવિષ્ય પર અસર પડશે.

The whole country respects our soldiers but Congress insults our soldiers. Today, the whole world is giving respect to democracy and development in India, but the reverse gear Congress is defaming the country by roaming around the world and defaming the nation on foreign soil: PM… pic.twitter.com/SwLWlEH1UZ — ANI (@ANI) May 3, 2023

કોંગ્રેસની ‘ભાગલા પાડો અને રાજ કરો’ની નીતિ

વડાપ્રધાને પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું હતું કે દેશમાં જ્યાં પણ લોકો શાંતિ અને પ્રગતિ ઈચ્છે છે ત્યાં તેઓ પહેલા કોંગ્રેસને હટાવે છે, જો સમાજમાં શાંતિ હોય તો કોંગ્રેસ ચૂપ બેસી ન શકે. દેશની પ્રગતિ થશે તો કોંગ્રેસ સહન કરી શકશે નહીં. કોંગ્રેસનું સમગ્ર રાજકારણ ભાગલા પાડો અને રાજ કરોની નીતિ પર આધારિત છે. વડાપ્રધાને કહ્યું કે આખો દેશ સૈનિકોનું સન્માન અને સન્માન કરે છે જ્યારે કોંગ્રેસ આપણી સેનાનું અપમાન કરે છે. દેશ પ્રગતિ કરી રહ્યો છે ત્યારે કોંગ્રેસ રિવર્સ ગિયરમાં દુનિયાભરમાં ફરીને દેશને બદનામ કરી રહી છે.

Congress comes to the rescue of those who are arrested in a conspiracy to spread terror in Karnataka. Not only this, the reverse gear Congress not only withdraws the cases filed against such anti-national people but also releases them: PM Narendra Modi in Mudbidri, Karnataka pic.twitter.com/hc3AbsZKHU — ANI (@ANI) May 3, 2023

આતંકવાદી આરોપીઓને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે

કોંગ્રેસ પર ગંભીર આરોપ લગાવતા વડાપ્રધાને કહ્યું કે કોંગ્રેસે રાજસ્થાનમાં બોમ્બ વિસ્ફોટોના આરોપીઓને ક્લીનચીટ આપી. કોંગ્રેસ આતંકના આકાઓને બચાવે છે, તુષ્ટિકરણ વધારે છે. તુષ્ટીકરણની આ નીતિ જ કોંગ્રેસની ઓળખ છે. કર્ણાટકમાં આતંક ફેલાવવાનું કાવતરું ઘડનારાઓના બચાવમાં કોંગ્રેસ આવી છે. એટલું જ નહીં કોંગ્રેસે પણ રિવર્સ ગિયર લઈને રાષ્ટ્ર વિરોધી લોકો પર નોંધાયેલા કેસ પાછા ખેંચી લીધા છે અને આરોપીઓને છોડી દીધા છે.