Karnataka Exit Poll 2023 : ત્રણ એક્ઝિટ પોલમાં ત્રિશંકુ વિધાનસભાની શક્યતાઓ; ભાજપ-કોંગ્રેસને બે-બેમાં બહુમતી મળશે

કર્ણાટકમાં 224 વિધાનસભા બેઠકો પર મતદાન પૂર્ણ થઈ ગયું છે. મતદાન પૂર્ણ થતાની સાથે જ તમામ એજન્સીઓ અને ન્યૂઝ ચેનલો દ્વારા સાંજે 6:30 વાગ્યાથી એક્ઝિટ પોલ જારી કરવામાં આવી રહ્યા છે. આમાં કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે કર્ણાટક ચૂંટણીનું પરિણામ શું આવી શકે છે? ભાજપ ફરી સત્તા મેળવશે કે કોંગ્રેસ જીતશે? JDSનું શું થશે?

ટાઇમ્સ નાઉ ETG એક્ઝિટ પોલ

ટાઇમ્સ નાઉ ઇટીજીએ તેના એક્ઝિટ પોલમાં ભાજપ માટે 78 થી 92 બેઠકોની આગાહી કરી છે. કોંગ્રેસને 106 થી 120 બેઠકો મળી શકે છે. આ એક્ઝિટ પોલમાં JDSને 20-26 બેઠકો મળવાની શક્યતા છે. બીજી તરફ અન્યના ખાતામાં બેથી ચાર બેઠકો જઈ શકે છે.

ન્યૂઝ નેશન CGS એક્ઝિટ પોલ

ન્યૂઝ નેશન અને પી માર્કેના એક્ઝિટ પોલ મુજબ કર્ણાટકમાં બીજેપીને 114 સીટો મળવાનું અનુમાન છે, જ્યારે કોંગ્રેસને 86 સીટો મળવાની સંભાવના છે. તે જ સમયે, જેડીએસને 21 બેઠકો મળવાની સંભાવના છે. આ સાથે અન્યના ખાતામાં ત્રણ સીટ જઈ શકે છે.

Over 94,000 senior citizens and PwDs cast their vote from Home for the first time in Karnataka. Largely peaceful voting in all 224 ACs in Karnataka; no repoll indicated in any of the 58,545 Polling stations. Advance planning, use of technology, exhaustive reviews and strict… pic.twitter.com/nZ76n70fyA

