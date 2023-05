કર્ણાટકના DGP પ્રવીણ સૂદ CBIના વડા બન્યા

કર્ણાટકના વર્તમાન પોલીસ મહાનિર્દેશક પ્રવીણ સૂદને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ)ના આગામી ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. સીબીઆઈના વર્તમાન વડા સુબોધ કુમાર જયસ્વાલનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થયા બાદ સૂદ 25 મેના રોજ ચાર્જ સંભાળશે. ડીજીપી સૂદ કર્ણાટક કેડરના 1986 બેચના આઈપીએસ અધિકારી છે

ડીજીપી સૂદ ચર્ચામાં રહ્યા છે

ડીજીપી પ્રવીણ સૂદ માર્ચમાં ત્યારે ચર્ચામાં આવ્યા જ્યારે કર્ણાટક કોંગ્રેસના પ્રમુખ ડીકે શિવકુમારે તેમના પર રાજ્યની ભાજપ સરકારને રક્ષણ આપવાનો આરોપ લગાવ્યો. તે સમયે કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ શિવકુમારે રાજ્યના પોલીસ મહાનિર્દેશકની ધરપકડની માંગ કરી હતી અને દાવો કર્યો હતો કે તેઓ કોંગ્રેસના નેતાઓ વિરુદ્ધ કેસ નોંધી રહ્યા છે.

