‘કાંતારા ચેપ્ટર 1’ ના નિર્માતાઓ દર્શકોને કરી આવી અપીલ

ઋષભ શેટ્ટીની બહુપ્રતિક્ષિત ફિલ્મ ‘કાંતારા ચેપ્ટર 1’ ના નિર્માતાઓએ આજે તેમના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ પર દર્શકોને ફિલ્મને પાઇરેસીથી બચાવવા માટે ખાસ અપીલ કરી હતી. તેમણે તેમને થિયેટરોમાં ફિલ્મ જોવા માટે પણ વિનંતી કરી હતી.
‘કાંતારા ચેપ્ટર 1’ ગુરુવાર, 2 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ. ફિલ્મે તેના પહેલા દિવસે જબરદસ્ત ₹60 કરોડની કમાણી કરી. આજે ફિલ્મ રિલીઝ થયા બાદ ફિલ્મ નિર્માતાઓએ તેમના દર્શકોને ફિલ્મને પાઇરેસીથી બચાવવા માટે ખાસ અપીલ કરી છે.
નિર્માતાઓ દર્શકોને ખાસ અપીલ કરે છે
હોમ્બેલે ફિલ્મ્સે આજે X પર એક ખાસ નોંધ શેર કરી, જેમાં લખ્યું,’પ્રિય કાંતારા પરિવાર અને સિનેમા પ્રેમીઓ, ‘કાંતારા ચેપ્ટર 1’ જેટલું તમારું છે તેટલું જ અમારું પણ છે. તમારા પ્રેમે તેને ખરેખર અવિસ્મરણીય બનાવ્યું છે. અમે તમને નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ કે ફિલ્મના વીડિયો શેર ન કરો કે રેકોર્ડ ન કરો અને પાઇરેસીને પ્રોત્સાહન ન આપો. ચાલો ‘કાંતારા’ ના જાદુને થિયેટરોમાં જીવંત રાખીએ જેથી દરેક વ્યક્તિ તેને જે રીતે અનુભવવો જોઈએ તે રીતે અનુભવી શકે. #kantarachapter1 ફક્ત થિયેટરોમાં જ અનુભવો.”
કાંતારા ચેપ્ટર 1 વિશે
‘કાંતારા ચેપ્ટર 1’ એ એક ભારતીય કન્નડ ભાષાની એક્શન થ્રિલર ફિલ્મ છે. તે ઋષભ શેટ્ટી દ્વારા લખાયેલ અને દિગ્દર્શિત છે. હોમ્બલે ફિલ્મ્સ હેઠળ વિજય કિરાગંડુર દ્વારા નિર્મિત, આ ફિલ્મ 2022 માં આવેલી ફિલ્મ ‘કાંતારા’ ની પ્રિકવલ છે. ઋષભ શેટ્ટી આ ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. આ ફિલ્મને દર્શકો તરફથી વ્યાપક પ્રશંસા મળી રહી છે.
‘કાંતારા ચેપ્ટર 1’ કલેક્શન
‘કાંતારા ચેપ્ટર 1’ એ ગુરુવારે બોક્સ ઓફિસ પર ₹60 કરોડ (આશરે રૂ. 60 મિલિયન) ના મજબૂત કલેક્શન સાથે શરૂઆત કરી. ફિલ્મે બીજા દિવસે ₹67.2 મિલિયન (આશરે રૂ. 66.72 મિલિયન) ની કમાણી કરી છે. ‘કાંતારા ચેપ્ટર 1’ એ અત્યાર સુધીમાં બોક્સ ઓફિસ પર ₹66.72 કરોડ (આશરે રૂ. 66.72 મિલિયન) ની કમાણી કરી છે.