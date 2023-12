TMC નેતા કલ્યાણ બેનર્જીએ ઉપરાષ્ટ્રપતિ ધનખડની નકલ કરવા મુદ્દે સ્પષ્ટતા કરી

ઉપાધ્યક્ષ જગદીપ ધનખડને અપમાનિત કરવાના મુદ્દે રાજકારણ ગરમાયું છે. હવે ટીએમસી નેતા કલ્યાણ બેનર્જીએ ઉપરાષ્ટ્રપતિ ધનખડની નકલ કરવા પર સ્પષ્ટતા આપી છે. કલ્યાણ મુખર્જીએ કહ્યું કે, મને ઉપરાષ્ટ્રપતિ માટે ઘણું સન્માન છે. મિમિક્રી એ એક કળા છે. મારો ઈરાદો દુઃખ પહોંચાડવાનો ન હતો. માફી માંગવાના સવાલ પર તેણે ‘ના’ કહ્યું છે. ટીએમસી નેતા અને પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે ટીએમસી સંસદીય દળ આ મામલે પોતાનો વિચાર રજૂ કરશે.

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો ઉતાર્યો

તમને જણાવી દઈએ કે આ ઘટના મંગળવારે સંસદના પગથિયાં પર વિપક્ષના વિરોધ દરમિયાન જોવા મળી હતી. ત્યારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતા કલ્યાણ બેનર્જીએ ધનખડની મજાક ઉડાવી તેની નકલ કરી હતી. આ દરમિયાન કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો બનાવતા જોવા મળ્યા હતા. વિપક્ષી સાંસદો તેમના સસ્પેન્શનનો વિરોધ કરી રહ્યા હતા અને સીડીઓ પર પ્રદર્શન કરવા માટે ભેગા થયા હતા.

VIDEO | “Who disrespected and how? MPs were sitting there (in the Parliament premises), I shot their video. Our 150 MPs were thrown out, but there is no discussion in the media on that; no discussion on Adani, Rafael and unemployment,” says Congress leader @RahulGandhi in… pic.twitter.com/u72anELdBP

— Press Trust of India (@PTI_News) December 20, 2023