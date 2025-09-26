મોતના બે દિવસ પહેલા કાજોલના પિતાએ સલમાન પાસે કરી હતી આવી ડિમાન્ડ

કાજોલ અને ટ્વિંકલ ખન્નાનો ચેટ શો ‘ટૂ મચ’ ગયા ગુરુવારે શરૂ થયો હતો. સલમાન ખાન અને આમિર ખાન આ શોમાં મહેમાન તરીકે આવ્યા હતા. ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન ભાઈજાને કાજોલના પિતા સાથેના પોતાના સંબંધો વિશે ચર્ચા કરી હતી.
કાજોલ અને ટ્વિંકલ ખન્નાના લોકપ્રિય શો ‘ટૂ મચ’ નો પ્રીમિયર 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ થયો હતો. આમિર અને સલમાન ખાન શોના પહેલા મહેમાન હતા, અને બંનેએ નિખાલસતાથી વાત કરી હતી. જોકે, વાતચીતનો સૌથી ભાવનાત્મક ક્ષણ ત્યારે આવ્યો જ્યારે સલમાને કાજોલના પિતા, ફિલ્મ નિર્માતા શોમુ મુખર્જી સાથેના તેના સંબંધોને યાદ કર્યા, જેમનું 2008 માં હૃદયરોગના હુમલાને કારણે અવસાન થયું હતું.
સલમાન ખાન કાજોલના પિતાની ખૂબ નજીક હતો
વાતચીતમાં સલમાન ખાને કાજોલના સ્વર્ગસ્થ પિતા, ફિલ્મ નિર્માતા શોમુ મુખર્જી સાથેના પોતાના સંબંધો વિશે વાત કરી. તેમણે કહ્યું, “કાજોલના પિતા અને હું ખૂબ જ નજીક હતા, ખૂબ જ નજીક. તેઓ અઠવાડિયામાં લગભગ બે વાર અમારા ઘરે આવતા. હકીકતમાં, તેમના અવસાનના બે દિવસ પહેલા જ, તેઓ મુલાકાતે આવ્યા હતા. તે દિવસે તેઓ હંમેશની જેમ લુંગી પહેરીને આવ્યા હતા. જોકે, તેઓ ખૂબ જ મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા અને તેમની તબિયત સારી ન હતી.”
છેલ્લી વાતચીત યાદ કરવી
સલમાને કાજોલના પિતા સાથેની છેલ્લી વાતચીત યાદ કરી, જે વર્ષો સુધી તેની યાદમાં કોતરાયેલી રહી. અભિનેતાએ કહ્યું, “તેમણે કહ્યું, ‘દોસ્ત, મને એક ડ્રીંક આપો.’ મેં જવાબ આપ્યો, ‘ના, શોમુ દા, હું…’ પરંતુ તેમણે આગ્રહ કર્યો, ‘હું થોડા દિવસોમાં જઈ રહ્યો છું. મને એક ડ્રીંક આપો.’ મને ખબર નહોતી કે શું કરવું. તેમણે ફરીથી કહ્યું, ‘કૃપા કરીને મને એક ડ્રીંક આપો, મિત્ર.’ તેથી મેં તેમના માટે એક ડ્રીંક બનાવ્યું, અને બે દિવસ પછી, તેમનું અવસાન થયું.” શો હોસ્ટ કાજોલ તેના પિતા વિશે આ સાંભળીને ભાવુક થઈ ગઈ.
સલમાન ખાનનું વર્કફ્રન્ટ
સલમાન ખાન છેલ્લે “સિકંદર” માં જોવા મળ્યો હતો. તેની આગામી ફિલ્મ કારકિર્દીમાં “બેટલ ઓફ ગલવાન”નો સમાવેશ થાય છે. અભિનેતા હાલમાં બિગ બોસ 19 હોસ્ટ કરી રહ્યા છે.