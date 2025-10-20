ઝારખંડ મુક્તિ મોરચા બિહાર ચૂંટણીમાંથી ખસી

ઝારખંડ મુક્તિ મોરચા (JMM) એ બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાંથી ખસી ગયું છે. ઝારખંડના મંત્રી સુદિબ્ય કુમાર સોનુએ આ જાહેરાત કરી. તેમણે મહાગઠબંધનના મુખ્ય પક્ષો કોંગ્રેસ અને RJD પર વિશ્વાસઘાતનો આરોપ લગાવ્યો. મંત્રીએ જણાવ્યું કે JMM ચોક્કસપણે બદલો લેશે. તેમણે કહ્યું કે પાર્ટી ન તો બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી લડશે કે ન તો કોઈપણ મહાગઠબંધનના ઉમેદવારના પ્રચારમાં ભાગ લેશે. એવું માનવામાં આવે છે કે હેમંત સોરેન આગામી ઝારખંડ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મહાગઠબંધન પર બદલો લેશે.
ઝારખંડમાં હેમંત સોરેન સરકારના મંત્રી સુદિબ્ય કુમાર સોનુએ સોમવારે એક પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ અને RJD બિહારમાં જોડાણના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરતા નથી. તેમણે તેમને ચૂંટણી લડતા અટકાવવા માટે રાજકીય ચાલાકીનો ઉપયોગ કર્યો. આ JMMનું અપમાન નથી, પરંતુ ઝારખંડના લોકો અને આદિવાસી સમુદાયોનું અપમાન છે. તેમણે કોંગ્રેસ અને RJD પર રાજકીય વિશ્વાસઘાત અને અપમાનનો આરોપ લગાવ્યો.
મંત્રી સુદિબ્ય કુમાર સોનુએ કહ્યું કે ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેને આરજેડીનું સન્માન કર્યું હતું, તેમની સરકારમાં તેમના પક્ષના એક ધારાસભ્યને મંત્રી તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા. આરજેડી પર તમામ સન્માનનો વરસાદ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેમને કોઈ પુરસ્કાર મળ્યો ન હતો. બિહારમાં, આરજેડીએ ન તો તેમનું સન્માન કર્યું કે ન તો તેમને પૂરતી બેઠકો ફાળવી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (આરજેડી) એ ચૂંટણીથી દૂર રાખવા માટે જાણી જોઈને જેએમએમ સાથે છેડછાડ કરી.