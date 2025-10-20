ટ્રમ્પના ટેરિફ સામે ચીનનો બદલો, મોટો ફટકો

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ દરેક દેશ પર ટેરિફ લાદવાની ધમકી આપી રહ્યા છે. તેમણે ભારત અને ચીન પર એટલું દબાણ કર્યું છે કે સંબંધોમાં તિરાડ પડી ગઈ છે. વેપાર યુદ્ધ વચ્ચે, ચીને અમેરિકાને મોટો ફટકો આપ્યો છે. સપ્ટેમ્બરમાં, ચીને અમેરિકા પાસેથી એક પણ સોયાબીન ખરીદ્યું નથી. નવેમ્બર 2018 પછી આ પહેલી વાર છે જ્યારે આયાત શૂન્ય થઈ ગઈ છે, જ્યારે દક્ષિણ અમેરિકન પુરવઠો ગયા વર્ષની સરખામણીમાં વધ્યો છે કારણ કે બે મુખ્ય અર્થતંત્રો વચ્ચે ચાલી રહેલા વિવાદ દરમિયાન ખરીદદારોએ અમેરિકન માલની અવગણના કરી હતી.
ચીનના જનરલ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ કસ્ટમ્સ દ્વારા સોમવારે જાહેર કરાયેલા ડેટામાં જાણવા મળ્યું છે કે ગયા મહિને અમેરિકાથી સોયાબીનની આયાત એક વર્ષ અગાઉ 1.7 મિલિયન મેટ્રિક ટનથી ઘટીને શૂન્ય થઈ ગઈ છે. આ ઘટાડો ચીન દ્વારા અમેરિકન ઉત્પાદનો પર લાદવામાં આવેલા ઊંચા ટેરિફ અને મોટાભાગના જૂના પાકના સોયાબીન પહેલાથી જ વેચાઈ ગયા હોવાને કારણે થયો હતો. ચીન વિશ્વનો સૌથી મોટો સોયાબીન આયાતકાર દેશ છે. કેપિટલ જિંગડુ ફ્યુચર્સના વિશ્લેષક વાન ચેંગજીએ જણાવ્યું હતું કે ટેરિફ મુખ્ય કારણ છે. સામાન્ય વર્ષમાં, બજારમાં જૂનો પાક ઉપલબ્ધ રહે છે.
કસ્ટમ ડેટા અનુસાર, સપ્ટેમ્બરમાં બ્રાઝિલથી થતી આયાત ગયા વર્ષ કરતાં 29.9 ટકા વધીને 10.96 મિલિયન મેટ્રિક ટન થઈ, જે ચીનની કુલ તેલીબિયાં આયાતના 85.2 ટકા થાય છે. દરમિયાન, આર્જેન્ટિનાથી થતી આયાત 9.15 ટકા વધીને 1.17 મિલિયન મેટ્રિક ટન થઈ, જે કુલના 9 ટકા થાય છે. આ મહિને ચીનની સોયાબીનની આયાત 12.87 મિલિયન મેટ્રિક ટન પર પહોંચી ગઈ, જે રેકોર્ડ પર બીજા ક્રમનું ઉચ્ચતમ સ્તર છે.
આ પાનખર પાકમાં ચીને યુએસ પાસેથી સોયાબીનનો એક પણ દાણો ખરીદ્યો નથી. યુએસ સોયાબીન ખરીદવાની તકો ઝડપથી ઘટી રહી છે, કારણ કે ખરીદદારો નવેમ્બર સુધી મોટાભાગે બ્રાઝિલ અને આર્જેન્ટિનાથી બુકિંગ કરી રહ્યા છે. આર્જેન્ટિનામાં કામચલાઉ કર રાહતથી પણ મદદ મળી છે. એવું અહેવાલ છે કે જો વેપાર વાટાઘાટો નિષ્ફળ જાય, તો યુએસ ખેડૂતોને અબજો ડોલરનું નુકસાન થઈ શકે છે, કારણ કે ખાંડ મિલો દક્ષિણ અમેરિકામાંથી ખરીદી ચાલુ રાખશે. જો કે, આવતા વર્ષે બ્રાઝિલનો નવો પાક આવે તે પહેલાં બેઇજિંગને પુરવઠાની અછતનો સામનો કરવો પડી શકે છે.