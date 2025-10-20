દિવાળી પર પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં આતંકવાદી હુમલો

આખી દુનિયા પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેના સંઘર્ષથી વાકેફ છે. પાકિસ્તાનને આતંકવાદીઓને આશ્રય આપતો દેશ પણ માનવામાં આવે છે. આ આતંકવાદીઓ વારંવાર પાકિસ્તાન માટે માથાનો દુખાવો સાબિત થયા છે. જોકે, પાકિસ્તાન તેમને આશ્રય આપવાનું ચાલુ રાખે છે. ફરી એકવાર, પાકિસ્તાને તેનું પરિણામ ભોગવ્યું છે.
સોમવારે સાંજે પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતમાં એક મોટો આતંકવાદી હુમલો થયો. આતંકવાદીઓએ ડેરા ઇસ્માઇલ ખાન જિલ્લામાં સુરક્ષા દળોને નિશાન બનાવ્યા. સુરક્ષા દળો સુઇ નોર્ધન ગેસ પાઇપલાઇન (SNGPL) પર તૈનાત હતા. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આતંકવાદીઓના ગોળીબારમાં પાંચ સૈનિકો માર્યા ગયા અને લગભગ 12 અન્ય ઘાયલ થયા.
સ્થાનિક મીડિયા અનુસાર, પ્રતિબંધિત તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન (TTP) ના આતંકવાદીઓએ આ હુમલો કર્યો. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે TTP આતંકવાદીઓએ ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતના ડેરા ઇસ્માઇલ ખાન જિલ્લામાં કોટ લાલુ નજીક રાજ્યની માલિકીની ગેસ કંપની SNGPL ની ટીમને એસ્કોર્ટ કરી રહેલા સૈનિકો પર ગોળીબાર કર્યો હતો. પોલીસે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે જવાબી ગોળીબારમાં આઠ આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા છે.