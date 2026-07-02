બોમ્બની ધમકી બાદ બેંગલુરુમાં ઇસરોનું મુખ્ય મથક ખાલી કરાવાયું

બેંગલુરુ: ગુરુવારે ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન (ISRO)ના મુખ્યાલયમાં બોમ્બ હોવાની ધમકીનો ઈમેલ મોકલવામાં આવ્યો હતો. જેના કારણે અધિકારીઓએ સાવચેતીના ભાગરૂપે પરિસર ખાલી કરાવ્યું હતું. અધિકારીઓને ધમકીનો ઈમેલ મળ્યા બાદ સ્થાનિક પોલીસ અધિકારીઓ ડોગ સ્ક્વોડ અને બોમ્બ ડિટેક્શન એન્ડ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ (BDDS) સાથે ISRO મુખ્યાલય પર દોડી ગયા હતા. સુરક્ષા ટીમોએ ઈમારતની સંપૂર્ણ તપાસ હાથ ધરી હતી ત્યારે તમામ સ્ટાફને ખાલી કરાવવામાં આવ્યો હતો.અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓએ ધમકીને ગંભીરતાથી લીધી અને વ્યાપક શોધખોળ કામગીરી શરૂ કરી હતી. જોકે, કવાયત દરમિયાન ટીમોને કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી ન હતી. એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ પાછળથી પુષ્ટિ કરી હતી કે ધમકીને ખોટી જાહેર કરવામાં આવી હતી. પોલીસે ઈમેલના સ્ત્રોતને શોધવા માટે તપાસ શરૂ કરી છે. સંજયનગર પોલીસ સ્ટેશન ધમકીના ઈમેલના મૂળની ચકાસણી કરી રહ્યું છે અને અન્ય સંબંધિત વિગતોની તપાસ કરી રહ્યું છે. વધુ તપાસ ચાલુ છે.

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