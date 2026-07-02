ઓહાયોની મોટેલમાં આગ લાગતા ગુજરાતી પરિવારના ત્રણનાં મોત

અમેરિકા: ઓહાયોમાં એક મોટેલમાં આગ લાગવાથી ગુજરાતના ખેડાના એક પરિવારના ત્રણ સભ્યોના મોત થયા છે. જેઓ આ મોટેલમાં જ રહેતા અને કામ કરતા હતા. મૃતકોની ઓળખ હિતેશભાઈ સુથાર, પત્ની હિનાબેન સુથાર અને તેમની 20 વર્ષની પુત્રી ઈશાની સુથાર તરીકે થઈ છે. મૂળ ખેડા જિલ્લાના નડિયાદના તેઓ વતની હતા. આ પરિવાર લગભગ બે વર્ષ પહેલાં ઓહાયોના વુસ્ટરમાં સ્થાયી થયો હતો.આ ઘટના ઈકોનો લોજ મોટેલમાં બની હતી, જ્યાં હિતેશભાઈ કામ કરતા હતા. સ્થાનિક સમય મુજબ રાત્રે લગભગ 1.30 વાગ્યે આગ લાગી ત્યારે પરિવાર મોટેલમાં જ હતો. જ્યારે ફાયર ફાઇટર પહોંચ્યા, ત્યારે તેમને મોટેલની છતમાંથી ભારે ધુમાડો અને જ્વાળાઓ નીકળતી જોવા મળી. માહિતી અનુસાર, આગ લાગી ત્યારે પરિવાર તેમના રૂમમાં હતો. આગ બિલ્ડિંગમાં ફેલાઈ જતાં, તેઓએ મોટેલના ફ્રન્ટ ડેસ્ક પર મદદ માંગી. તેમને બાથરૂમમાં પાણી પુરવઠો ચાલુ કરવા અને સલામતી માટે ત્યાં જ રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ પરિવારે આગ અને ધુમાડાથી બચવા માટે બાથરૂમમાં પોતાને બંધ કરી દીધો. જોકે, આગ કાબુમાં લેવામાં સમય લાગ્યો અને પરિવારના ત્રણેય સભ્યોને બચાવી શકાય તે પહેલાં જ શંકાસ્પદ રીતે ગૂંગળામણથી મૃત્યુ પામ્યા.

સ્થાનિક અહેવાલો અનુસાર, અગ્નિશામકોએ ફસાયેલા લોકો સુધી પહોંચવા માટે ઘણા પ્રયાસો કર્યા. છબીઓમાં મોટેલના પાછળના, અલગ ભાગને થયેલું ભારે નુકસાન જોવા મળ્યું, જે ક્લેવલેન્ડથી લગભગ 96 કિલોમીટર દક્ષિણમાં છે.ગભરાટના ક્ષણનું વર્ણન કરતા, ફસાયેલા પરિવાર તરફથી મદદ માંગતો ફોન આવતા મોટેલના એક કર્મચારીએ કહ્યું કે તે તેમને રડતા સાંભળી શક્યા કારણ કે તેઓ રૂમમાંથી બહાર નીકળી શક્યા નહીં. તેણે તાત્કાલિક 911 પર ફોન કર્યો અને કટોકટી પ્રતિસાદકર્તાઓને ચેતવણી આપી.

આગના કારણ અને ઘટનાની આસપાસના સંજોગો વિશે વધુ વિગતોની રાહ જોવાઈ રહી છે. સ્થાનક અધિકારીઓ આ બાબતની તપાસ કરી રહ્યા છે.

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