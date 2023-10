ઇઝરાયલ અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચેના સંઘર્ષનું કારણ શું છે?

ઈઝરાયેલ-પેલેસ્ટાઈન સંઘર્ષની આગ ફરી એકવાર ભડકી છે. શનિવારે સવારે ગાઝા પટ્ટી પર કબજો મેળવનાર હમાસના લડવૈયાઓએ દાવો કર્યો હતો કે તેઓએ 20 મિનિટમાં ઇઝરાયેલના શહેરો પર સતત 5 હજાર રોકેટ છોડ્યા હતા. હમાસના વડા દૈફે હુમલાની જવાબદારી લીધી છે અને ‘ઓપરેશન’ને અલ અક્સા સ્ટોર્મ નામ આપ્યું છે. મોહમ્મદ દૈફે કહ્યું, અમે પહેલાથી જ દુશ્મનને ચેતવણી આપી દીધી છે. ઇઝરાયલીઓએ અમારા લોકો વિરુદ્ધ સેંકડો નરસંહાર કર્યા છે. તેમણે આગળ કહ્યું, અમે ઓપરેશન અલ અક્સા ફ્લડની શરૂઆતની જાહેરાત કરીએ છીએ. અમે જાહેરાત કરીએ છીએ કે દુશ્મનના લક્ષ્યો, એરપોર્ટ, સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર અમારા પ્રથમ હુમલામાં પાંચ હજારથી વધુ રોકેટ છોડવામાં આવ્યા છે. ભારતમાં ઇઝરાયેલના રાજદૂત નાઓર ગિલોને પણ હુમલા અંગે પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે ટ્વીટ દ્વારા કહ્યું, “ઈઝરાયેલ યહૂદી તહેવારોના દિવસે બેવડા હુમલાની ઝપેટમાં છે. હમાસના ઉગ્રવાદીઓ અને રોકેટ બંને હુમલાઓ કરી રહ્યા છે.

#Israel is under a combined attack from Gaza during the Jewish holiday.

Both by rockets and ground infiltration of Hamas terrorists.

The situation is not simple but Israel will prevail.

— Naor Gilon (@NaorGilon) October 7, 2023