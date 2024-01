ઈરાને પાકિસ્તાનમાં 2 આતંકવાદી ટાર્ગેટ પર હુમલો કર્યો

ઈરાને પાકિસ્તાનમાં આતંકી સંગઠનોના અડ્ડા પર હુમલો કરવાનો દાવો કર્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે આ એક હવાઈ હુમલો હતો અને તેને બલુચિસ્તાનના પંજગુરમાં કરવામાં આવ્યો હતો. હુમલા બાદ ઈરાને કહ્યું કે તેણે આતંકવાદી સંગઠન જૈશ અલ-અદલના અડ્ડા પર હુમલો કર્યો છે, જો કે અત્યાર સુધી પાકિસ્તાન તરફથી આ હુમલાની ન તો કોઈ પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે કે ન તો કોઈ ઈન્કાર કરવામાં આવ્યો છે.

