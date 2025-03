વધતા તણાવ વચ્ચે ઈરાને અંડરગ્રાઉન્ડ ‘મિસાઈલ શહેર’નો વિડીયો બહાર પાડ્યો

તહેરાન: ઈરાને તેની સૈન્ય શક્તિનું પ્રદર્શન કરતા અંડરગ્રાઉન્ડ “મિસાઈલ શહેર”નો એક નવો વિડીયો બહાર પાડ્યો છે. તેમાં એક લાંબી ટનલમાં ઘાતક હથિયારોનો ભંડાર દેખાઈ રહ્યો છે. મંગળવારે જાહેર કરાયેલા આ વિડીયોમાં, ઈરાની સશસ્ત્ર દળોના ચીફ ઓફ સ્ટાફ જનરલ મોહમ્મદ બાગેરી અને ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) એરોસ્પેસ ફોર્સ કમાન્ડર અમીર અલી હાજીઝાદેહ એક ટનલની અંદર મિસાઈલ બેઝની મુલાકાત લેતા જોવા મળી રહ્યા છે.

The Iran’s IRGC Aerospace Force has unveiled a large cache of precision-targeting missiles in one of its dozens of underground “missile cities.” pic.twitter.com/qyvCXIDobi

— Iran Military (@IRIran_Military) March 25, 2025