IPL 2025 : મુંબઈને 36 રને હરાવી ગુજરાતે જીતનું ખાતું ખોલ્યું

ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2025ની મેચ નંબર-9માં ગુજરાત ટાઇટન્સે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને 36 રનથી હરાવ્યું હતું. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં 29 માર્ચ (શનિવાર)ના રોજ રમાયેલી આ મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને જીતવા માટે 197 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો, પરંતુ તે 6 વિકેટે 160 રન જ બનાવી શકી હતી. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સતત બીજી મેચ હારી છે. જ્યારે ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે આ પ્રથમ જીત હતી.

