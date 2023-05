IPL 2023: શુભમન ગિલે કર્યો IPLમાં રનોનો વરસાદ, ઓરેન્જ કેપ કબજે કરી

IPLની 16મી સિઝનની ફાઈનલમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને ગુજરાત ટાઈટન્સની ટીમો સામસામે આવી હતી. રવિવાર (28 મે)ના રોજ વરસાદના કારણે કોઈ મેચ ન હતી. રિઝર્વ ડે પર સોમવારે (29 મે) બંને ટીમો અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ઉતરી હતી. ચેન્નાઈના કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ફાઇનલમાં ગુજરાતના સ્ટાર બેટ્સમેન શુભમન ગિલે સારી શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ તે મોટી ઇનિંગ રમી શક્યો નહોતો. ગિલ 20 બોલમાં 39 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. આઈપીએલની આ સિઝન તેના માટે શાનદાર રહી છે. ગીલે ઓરેન્જ કેપ પણ કબજે કરી છે.

Shubman Gill won hearts with the bat & scored 8️⃣9️⃣0️⃣ runs to bag the Orange Cap 👏

He scored three centuries this season and played some pivotal knocks to guide his team to the Final 👌#TATAIPL | #Final | #CSKvGT | @ShubmanGill pic.twitter.com/X9Qxktp6SS

— IndianPremierLeague (@IPL) May 29, 2023