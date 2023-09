ખાલિસ્તાનીઓએ ભારતીય ડિપ્લોમેટને ગુરુદ્વારામાં જતા અટકાવ્યા

નવી દિલ્હીઃ ભારત અને કેનેડાની વચ્ચે ચાલી રહેલા ટેન્શનની અસર હવે બ્રિટનમાં પણ દેખાવા લાગી છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર બ્રિટનમાં ભારતીય એમ્બેસેડર વિક્રમ દોરાઇસ્વામીને ખાલિસ્તાની સમર્થકોએ સ્કોટલેન્ડના એક ગુરુદ્વારામાં પ્રવેશતા અટકાવ્યા હતા. આ ઘટના હરદીપ સિંહ નિજ્જરની હત્યા પછી ઊભા થયેલા વિવાદ પછી આવી છે. આ કથિત વિડિયો સામે આવ્યા પછી ભારતે આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ભારતીય રાજદૂત વિક્રમ દોરાઈસ્વામી ગુરુદ્વારાના આમંત્રણ પર ત્યાં ગયા હતા, તેઓ ત્યાં પહોંચ્યા કે તરત જ ત્યાં પહેલાથી હાજર ખાલિસ્તાની સમર્થકોએ તેમને અટકાવ્યા. ખાલિસ્તાનીઓની આ કાર્યવાહી બાદ ભારતીય રાજદૂતના સુરક્ષા કર્મચારીઓએ તેમની કારને ઘેરી લીધી હતી અને સુરક્ષાની સ્થિતિને જોતાં તેમનો કાર્યક્રમ મોકૂફ રાખ્યો હતો.

VIDEO | "He (Vikram Doraiswami, the Indian High Commissioner to the United Kingdom) was stopped from visiting the Gurdwara in Scotland by some people as seen in the video. I condemn this as it is a God’s place where there are 4 doors which symbolise that there is no… pic.twitter.com/jp2j9PD3sX

— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2023