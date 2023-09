એશિયન ગેમ્સ 2023 : સ્ક્વોશમાં ભારતે ગોલ્ડ જીતી રચ્યો ઇતિહાસ

ભારતની સ્ક્વોશ ટીમે એશિયન ગેમ્સ 2023માં ટીમ ઈવેન્ટની ફાઈનલ મેચમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ઈતિહાસ રચ્યો છે. 2014ની એશિયન ગેમ્સ બાદ પ્રથમ વખત ભારત સ્ક્વોશમાં મેડલ જીતવામાં સફળ રહ્યું છે. ફાઈનલની ત્રીજી મેચમાં ભારતના અભય સિંહે પાકિસ્તાનના જમાન નૂર પર રોમાંચક જીત મેળવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. આ પહેલા બીજી મેચમાં સૌરવ ઘોષાલે આ મેચમાં મોહમ્મદ અસીમ ખાનને હરાવીને ભારતને 1-1થી ડ્રો પર લાવી દીધું હતું.

GOLD!!! 💪

Congratulations to @SauravGhosal, @abhaysinghk98, @maheshmangao & @sandhu_harinder on clinching the 🥇 in Squash Men’s Team at the #AsianGames2022!

Unbelievable, enthralling, nerve-Wrecking final against Pakistan but 🇮🇳 Victorious in the End!

A truly special victory… pic.twitter.com/K8V0mqb257

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) September 30, 2023