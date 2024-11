કેનેડામાં ખાલિસ્તાનીઓએ હિન્દુ મંદિર પર કર્યો હુમલો

ટોરેન્ટોઃ કેનેડાના બ્રેમ્પટનમાં સ્થિત હિન્દુ સભા મંદિરમાં શ્રદ્ધાળુઓ પર ખાલિસ્તાનીઓએ હુમલો કર્યો હતો, જેનાથી લોકોમાં ભારે ગુસ્સો હતો. આ હુમલાખોરોના હાથમાં ખાલિસ્તાની ઝંડા હતા. તેમણે મંદિરમાં હાજર લોકો પર લાકડીઓ વડે હુમલો કર્યો. આ ઘટનાનો વિડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાઇરલ થયો છે.

બીજી તરફ કેનેડાના સાંસદ ચંદ્ર આર્યએ હિંદુ સમાજ પર વધતી હિંસા પર ઘેરી ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે બ્રેમ્પટનમાં હિન્દુ સભા મંદિર પરિસરમાં ખાલિસ્તાની દ્વારા હિન્દુ-કેનેડિયન શ્રદ્ધાળુઓ પર હુમલાની ઘટનાની નિંદા કરતાં કહ્યું હતું કે ખાલિસ્તાની આતંકીઓએ રેડ લાઇન ક્રોસ કરી છે, જે કેનેડામાં હિંસાના ઉદયને દર્શાવે છે.

તેમણે સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મ ‘X’ પર લખ્યું હતું કે આજે કેનેડિયન ખાલિસ્તાની ઉગ્રવાદીઓએ રેડ લાઇન ક્રોસ કરી છે. બ્રેમ્પટનમાં હિન્દુ સભા મંદિરના પરિસરમાં હિન્દુ-કેનેડિયન શ્રદ્ધાળુઓ પર ખાલિસ્તાનીઓનો હુમલો દર્શાવે છે કે કેનેડામાં ખાલિસ્તાની ઉગ્રવાદ કેટલો હિંસક અને બેશરમ બની ગયો છે.

તેમણે આગળ લખ્યું હતું કે મને લાગે છે કે આ અહેવાલોમાં થોડું સત્ય છે કે કેનેડાની રાજકીય વ્યવસ્થા ઉપરાંત ખાલિસ્તાનીઓએ પણ અમારી કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓમાં ઘૂસણખોરી કરી છે. ખાલિસ્તાની ઉગ્રવાદીઓ કેનેડાના અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાના કાયદાનો લાભ લઈ રહ્યા છે અને આ બધું કરવા માટે તેમને મફત પાસ મળી રહ્યા છે.

The acts of violence at the Hindu Sabha Mandir in Brampton today are unacceptable. Every Canadian has the right to practice their faith freely and safely.

Thank you to the Peel Regional Police for swiftly responding to protect the community and investigate this incident.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 3, 2024