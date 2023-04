ભારતના સૌથી વૃદ્ધ અબજોપતિ અને મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાના ચેરમેન કેશબ મહિન્દ્રાનું દુઃખદ અવસાન

ભારતના સૌથી વૃદ્ધ અબજોપતિ અને મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાના ચેરમેન એમેરિટસ કેશબ મહિન્દ્રાનું 12 એપ્રિલ, 2023 ના રોજ દુઃખદ અવસાન થયું છે. તેમણે 99 વર્ષની વયે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. સ્વર્ગસ્થ કેશુબ મહિન્દ્રાએ 1947માં તેમના પિતાની કંપનીમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. આ પછી 1963માં તેમને મહિન્દ્રા ગ્રુપના ચેરમેન બનાવવામાં આવ્યા હતા. કેશબ મહિન્દ્રા ઉદ્યોગપતિ આનંદ મહિન્દ્રાના કાકા હતા અને અત્યાર સુધી મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાના ચેરમેન એમેરેટસ હતા. વર્ષ 2012માં ગ્રુપ ચેરમેન પદેથી નિવૃત્ત થયા બાદ આનંદ મહિન્દ્રાને આ જવાબદારી મળી હતી.

A Century of uncompromising Integrity and Values.

We will not stray from that path.

🙏🏽 Om Shanti. pic.twitter.com/Mt24zLwyj7

— anand mahindra (@anandmahindra) April 12, 2023