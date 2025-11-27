ભારતનું પહેલું પ્રાઈવેટ રોકેટ ‘વિક્રમ-I’ લોન્ચ

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતના જનરલ-ઝેડની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે તેઓ ભારતના અવકાશ ક્ષેત્રને નવી દિશા આપી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે પણ દેશ પ્રગતિ કરવાની તક આપે છે, ત્યારે યુવા પેઢી સૌથી પહેલા આગળ આવે છે અને દેશને પ્રાથમિકતા આપે છે. પીએમ મોદીએ હૈદરાબાદમાં સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસના ઇન્ફિનિટી કેમ્પસના ઉદ્ઘાટન દરમિયાન આ નિવેદન આપ્યું હતું. પીએમ મોદીએ નોંધ્યું કે આજે ભારતમાં 300 થી વધુ સ્પેસ સ્ટાર્ટઅપ્સ કાર્યરત છે. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે સ્ટાર્ટઅપ્સ ખૂબ જ નાની જગ્યાઓથી અને મર્યાદિત સંસાધનો સાથે શરૂ થયા હતા, ત્યારે તેમની પાસે હંમેશા મહાન ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચવાનો જુસ્સો હતો.
જનરલ-ઝેડ કયા ક્ષેત્રોમાં પોતાનું નામ બનાવી રહ્યું છે?
તેમણે કહ્યું કે આ માનસિકતાએ દેશમાં ખાનગી અવકાશ ક્રાંતિને વેગ આપ્યો છે. આજે, યુવા ઇજનેરો, ડિઝાઇનર્સ, કોડર્સ અને વૈજ્ઞાનિકો પ્રોપલ્શન, કમ્પોઝિટ મટિરિયલ્સ, રોકેટ સ્ટેજ અને સેટેલાઇટ પ્લેટફોર્મ જેવી અદ્યતન તકનીકો વિકસાવી રહ્યા છે, જેની અગાઉ ભારતીય સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે કલ્પના કરવી પણ મુશ્કેલ હતી.
પ્રધાનમંત્રીએ સમજાવ્યું કે અવકાશ ક્ષેત્રનો ઝડપી વિકાસ ભારતમાં ચાલી રહેલી સ્ટાર્ટઅપ ક્રાંતિનો એક ભાગ છે. છેલ્લા 10 વર્ષોમાં, યુવા સંશોધકો, ખાસ કરીને Gen-Z, ફિનટેક, એગ્રીટેક, હેલ્થટેક, ક્લાઇમેટટેક, એજ્યુટેક અને ડિફેન્સટેકમાં નવા ઉકેલો બનાવી રહ્યા છે.
ગામડાઓ અને નગરો સુધી પહોંચતા સ્ટાર્ટઅપ્સ
તેમણે કહ્યું કે ભારતના Gen-Z વિશ્વના યુવાનોને તેમની સર્જનાત્મકતા અને સકારાત્મક વલણથી પ્રેરણા આપી શકે છે. પીએમ મોદીએ નોંધ્યું કે આજે, ભારત 150,000 થી વધુ નોંધાયેલા સ્ટાર્ટઅપ્સ સાથે વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ બની ગયું છે. તેમણે ઉમેર્યું કે સ્ટાર્ટઅપ્સ હવે મોટા શહેરો સુધી મર્યાદિત નથી; નાના શહેરો અને ગામડાઓમાંથી પણ નવી કંપનીઓ ઉભરી રહી છે.
પીએમ મોદીએ સ્કાયરૂટના નવા ઇન્ફિનિટી કેમ્પસ અને કંપનીના પ્રથમ ઓર્બિટલ રોકેટ, વિક્રમ-I ને વર્ચ્યુઅલી લોન્ચ પણ કર્યું. આશરે 200,000 ચોરસ ફૂટમાં ફેલાયેલું આ આધુનિક કેમ્પસ દર મહિને એક ઓર્બિટલ રોકેટ ઉત્પન્ન કરવાની ક્ષમતા ધરાવશે.
વિક્રમ-I શું છે?
વિક્રમ-I એ સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસ દ્વારા બનાવવામાં આવેલું મલ્ટી-સ્ટેજ લોન્ચ વ્હીકલ છે, જેનું નામ ભારતના અવકાશ કાર્યક્રમના પિતા વિક્રમ સારાભાઈના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે. તે કાર્બન ફાઇબરથી બનેલું એક હલકું છતાં મજબૂત રોકેટ છે, જે આશરે 300 કિલોગ્રામ પેલોડને પૃથ્વીની નીચી ભ્રમણકક્ષામાં પહોંચાડવામાં સક્ષમ છે.