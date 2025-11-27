પિતાના અવસાન બાદ સની દેઓલે શું કહ્યું? અનિલ શર્માએ જણાવી આખી વાત

ધર્મેન્દ્ર અને દેઓલ પરિવારના નજીકના ફિલ્મ નિર્માતા અનિલ શર્માએ તાજેતરમાં ધર્મેન્દ્રના નિધન પછી દેઓલ પરિવારના દુ:ખ અને તેમની કારકિર્દી વિશે વાત કરી હતી.
હિન્દી સિનેમાના દિગ્ગજ અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર જેમણે દરેકના હૃદય પર રાજ કર્યું, તેમના નિધનથી સમગ્ર ઉદ્યોગ અને દર્શકોમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. ઉંમર સંબંધિત સમસ્યાઓ સામે લડ્યા પછી 24 નવેમ્બરના રોજ તેમના મૃત્યુના સમાચાર આવ્યા ત્યારે, તેમની સાથે દાયકાઓ વિતાવનારા દિગ્દર્શક અનિલ શર્માનું હૃદય દુ:ખી થઈ ગયું. દિગ્દર્શકે તેમની છેલ્લી મુલાકાતની વાત તો શેર કરી સાથે જ ધર્મેન્દ્રની સાદગી, સંવેદનશીલતા અને તેમના સ્ટારડમ પાછળના સારા માનવીને યાદ કરીને ભાવુક પણ થઈ ગયા.
વિક્કી લાલવાણી સાથે વાત કરતા અનિલ શર્માએ કહ્યું કે તેમને સૌથી વધુ આઘાત એ લાગ્યો કે થોડા દિવસ પહેલા જે ધરમજીને હસતા અને પ્રતિભાવ આપતા જોયા હતા તેઓ અચાનક તેમને છોડીને ચાલ્યા ગયા. તેમણે કહ્યું, “જ્યારે તેઓ ઘરે પહોંચ્યા, ત્યારે તેમણે જોયું કે ધર્મેન્દ્ર આંખો ખોલી રહ્યા હતા, હાથ હલાવી રહ્યા હતા, અને ડોક્ટરોના મતે, તેઓ અપેક્ષા કરતાં વધુ સારી પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા હતા.” પરિવારને વિશ્વાસ હતો કે તેઓ 8 ડિસેમ્બરે તેમનો 90મો જન્મદિવસ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવશે, અને તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ હતી. પરંતુ ઉંમરનો પ્રભાવ પડે છે, અને બરાબર એ જ થયું. સવારે 9:30 વાગ્યાની આસપાસ તેમની હાલત વધુ ખરાબ થઈ ગઈ, અને સવારે 10 વાગ્યાની આસપાસ, પરિવારને દુ:ખદ સમાચાર મળ્યા. અનિલ શર્મા યાદ કરે છે કે જ્યારે તેમણે સની દેઓલ સાથે વાત કરી, ત્યારે તેમના શબ્દો હતા, “દરેક દીકરો રડે જ ને… પપ્પા ચાલ્યા ગયા.”
અનિલ શર્માએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે દેઓલ પરિવાર આ સમયે સંપૂર્ણપણે વિખેરાઈ ગયો છે. તેમણે કહ્યું, “દુનિયાની આંખોમાં આંસુ છે, આપણી પણ આંખોમાં આંસુ છે, અને દેઓલ પરિવારની સ્થિતિ સ્વાભાવિક રીતે વધુ પીડાદાયક છે.”
દિગ્દર્શકે એ પણ વાત કરી કે તેઓ મુંબઈમાં શ્રદ્ધાંજલિ સભાને પ્રાર્થના સભા નહીં પણ ઉજવણી માને છે. તેમણે કહ્યું, “ધરમજી માટે રાજ્ય સન્માન ખૂબ નાનું છે. દુનિયાભરમાંથી કોલ આવી રહ્યા છે – ઓસ્ટ્રેલિયા, જાપાન, કેનેડા… લોકો દરેક જગ્યાએ તેમની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. તેમને ભવ્ય અંતિમ સંસ્કારની જરૂર નહોતી. આ તેમનું વિશ્વ સન્માન છે.” તેમણે ચાહકોને પણ સમજાવ્યું જેઓ તેમને છેલ્લી વાર જોઈ ન શકવાથી નિરાશ થયા હતા: “તેમના માટે, ધરમજીની યાદો સૌથી મોટી શ્રદ્ધાંજલિ છે.”
ધર્મેન્દ્રની પ્રિય યાદો શેર કરતા અનિલ શર્માએ કહ્યું કે તેમણે પહેલી વાર “ધ બર્નિંગ ટ્રેન” ના સેટ પર અભિનેતાને જોયો હતો. તે સમયે તેઓ બાળક હતા, પરંતુ ધરમજીનું સ્મિત, સ્નેહ અને તેમના માથા પરનો પ્રેમાળ હાથ તેમના હૃદયમાં કાયમ માટે ઘર કરી ગયો. ફિલ્મ પસંદગી પ્રત્યેનો તેમનો સમજદાર અભિગમ એ હકીકત પરથી અંદાજી શકાય છે કે તેમણે “હુકુમત” જેવી ફિલ્મ માટે માત્ર પાંચ મિનિટમાં હા પાડી દીધી. અનિલ કહે છે, “આજના કલાકારો કલાકો સુધી બેસીને નિર્ણયો લઈ શકતા નથી, જ્યારે ધરમજી ફક્ત દર્શકના દ્રષ્ટિકોણથી જ વસ્તુઓ જોતા હતા.”
‘અપને 2’ ને લગતી અફવાઓ અંગે તેમણે કહ્યું, “એ સાચું નથી કે ફિલ્મ બંધ કરવામાં આવી છે, પરંતુ પરિવાર અને ટીમ હાલમાં કોઈ ચર્ચા કરવાના મૂડમાં નથી.” તેમણે એમ પણ કહ્યું,”‘અપને 2’ ધરમજીને એક સુંદર શ્રદ્ધાંજલિ હોઈ શકે છે.”