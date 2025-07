ભારત ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ચોથી ટેસ્ટ મેચ ડ્રો, ભારતીય ટીમનું શાનદાર પ્રદર્શન

માન્ચેસ્ટર ટેસ્ટમાં ભારતીય ટીમે આશ્ચર્યજનક વાપસી કરી અને ઇંગ્લેન્ડને ડ્રો કરવા મજબૂર કર્યું. ટેસ્ટ મેચના છેલ્લા દિવસે, ટીમ ઈન્ડિયાએ શુભમન ગિલ, રવિન્દ્ર જાડેજા અને વોશિંગ્ટન સુંદરની શાનદાર સદીઓના આધારે ઇંગ્લેન્ડની લીડનો અંત લાવ્યો અને આખો દિવસ બેટિંગ કરીને હાર ટાળી. ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ખાતે ચોથા દિવસે, ઇંગ્લેન્ડે ટીમ ઈન્ડિયા પર 311 રનની લીડ મેળવી અને પછી પહેલી ઓવરમાં જ બે વિકેટ લીધી. અહીંથી, ટીમ ઈન્ડિયાનો પરાજય નિશ્ચિત લાગતો હતો, પરંતુ મેચના છેલ્લા 5 સત્રોમાં, શુભમન ગિલ, રવિન્દ્ર જાડેજા અને વોશિંગ્ટન સુંદરની સદીઓ અને કેએલ રાહુલની યાદગાર ઇનિંગ્સે ટીમ ઈન્ડિયાને હારથી બચાવી લીધી.

— BCCI (@BCCI) July 27, 2025