રેલવેનો મોટો નિર્ણય: હવે ટિકિટ બુક કરતા જ મળશે આ બે સુવિધા

નવી દિલ્હી: ભારતીય રેલવેએ મુસાફરોની સુવિધામાં વધુ સુધારો કરવા માટે ટિકિટ બુકિંગના નિયમોમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કર્યા છે. 2025થી અમલમાં આવનારા આ નવા નિયમોમાં લોઅર બર્થ ફાળવવા માટે નવી સિસ્ટમ, સ્પષ્ટ સૂવાનો સમય અને એડવાન્સ રિઝર્વેશન અવધિમાં ઘટાડો શામેલ છે. રેલવેનો ઉદ્દેશ્ય મુસાફરીને વધુ પારદર્શક અને અનુકૂળ બનાવવાનો છે.
લોઅર બર્થનો નવો નિયમ
રેલ્વેએ રેલવન એપ લોન્ચ કરી છે, જે એક જ પ્લેટફોર્મ પર રિઝર્વ્ડ અને અનરિઝર્વ્ડ ટિકિટ બુક કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ એપ દ્વારા લોઅર બર્થ માટે પ્રાથમિકતા હવે સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે. વરિષ્ઠ નાગરિકો, 45 વર્ષથી વધુ ઉંમરની મહિલાઓ અને ગર્ભવતી મહિલાઓ પહેલાથી જ લોઅર બર્થ માટે પાત્ર છે. જો બુકિંગ સમયે લોઅર બર્થ ઉપલબ્ધ ન હોય, તો ટ્રેન પેસેન્જર ટ્રેનને મુસાફરી દરમિયાન આવા મુસાફરોને ખાલી લોઅર બર્થ ફાળવવાનો અધિકાર છે.
વધુમાં, ઓનલાઈન બુકિંગમાં હવે “લોઅર બર્થ ઉપલબ્ધ હોય તો જ બુક કરો”નો વિકલ્પ શામેલ છે. આનો અર્થ એ છે કે જો લોઅર બર્થ ઉપલબ્ધ હોય તો જ ટિકિટ બુક કરવામાં આવશે; નહિંતર, બુકિંગ પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે નહીં. આ સુવિધા એવા મુસાફરો માટે અત્યંત ઉપયોગી છે જેઓ નીચલા બર્થ વિના મુસાફરી કરવા માંગતા નથી.
સૂવાનો અને બેસવાનો સમય
રિઝર્વ્ડ કોચમાં હવે સૂવાનો અને બેસવાનો સમય સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે. રાત્રે 10 વાગ્યાથી સવારે 6 વાગ્યા સુધી ફક્ત નિયુક્ત બર્થ પર જ સૂવાની મંજૂરી છે. દિવસ દરમિયાન, બધા મુસાફરોને તેમની બેઠકો પર પ્રવેશ મળશે. RAC ટિકિટ ધરાવતા મુસાફરો દિવસ દરમિયાન સાઇડ લોઅર અને સાઇડ અપર બર્થ શેર કરશે, પરંતુ રાત્રે ફક્ત ટિકિટ ધારકને જ નીચેની બર્થ પર પ્રવેશ મળશે.