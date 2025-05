વાયુસેનાનું મોટું નિવેદન, ‘ઓપરેશન હજુ પણ ચાલુ’

પાકિસ્તાન સાથે યુદ્ધવિરામ વચ્ચે ભારતીય વાયુસેના તરફથી એક મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે. ભારતીય વાયુસેનાનું કહેવું છે કે ઓપરેશન હજુ પણ ચાલુ છે. આ અંગેની માહિતી આગામી સમયમાં આપવામાં આવશે. વાયુસેનાએ તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ X પર આ માહિતી આપી છે.

The Indian Air Force (IAF) has successfully executed its assigned tasks in Operation Sindoor, with precision and professionalism. Operations were conducted in a deliberate and discreet manner, aligned with National Objectives.

Since the Operations are still ongoing, a detailed…

