ઓપરેશન સિંદૂર પર રાજનાથ સિંહનું મોટું નિવેદન

સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે ઓપરેશન સિંદૂર માટે ભારતીય સેનાની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે ભારતે પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને હુમલો કર્યો છે. તેમણે કહ્યું, ‘ભારત વિરોધી અને આતંકવાદી સંગઠનો જેમણે ભારત માતાના કપાળ પર હુમલો કરીને ઘણા પરિવારોના સિંદૂર લૂછી નાખ્યા હતા, ભારતીય સેનાએ ‘ઓપરેશન સિંદૂર’ દ્વારા તેમને ન્યાયના કઠેડામાં લાવ્યા છે.’ આ માટે, આજે આખો દેશ ભારતીય દળોને અભિનંદન આપી રહ્યો છે.

Watch: On #OperationSindoor, Union Defence Minister Rajnath Singh says, “…I would like to say that those anti-India and terrorist organizations who attacked the forehead of Bharat Mata and wiped out the ‘sindoor’ of many families, the Indian Army has ensured justice for them… pic.twitter.com/dDbxz5d0zD

— IANS (@ians_india) May 11, 2025