ALH ધ્રુવ હેલિકોપ્ટર પર પ્રતિબંધ, 4 મેના અકસ્માત બાદ લેવાયો નિર્ણય

સેનાનું ALH ધ્રુવ હેલિકોપ્ટર 4 મેના રોજ જમ્મુ-કાશ્મીર નજીક ક્રેશ થયું હતું. હવે સંરક્ષણ અધિકારીઓએ કહ્યું કે સાવચેતીના પગલા તરીકે ધ્રુવ હેલિકોપ્ટરનું સંચાલન રોકવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, ભારતીય નૌકાદળ અને ભારતીય તટ રક્ષક દળના હેલિકોપ્ટરને સંડોવતા બે અકસ્માતો બાદ આ હેલિકોપ્ટરને ગ્રાઉન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. આ હેલિકોપ્ટરને ઉડ્યાને એક મહિનાથી વધુ સમય થઈ ગયો છે.

આ અકસ્માત 4 મેના રોજ થયો હતો

સેનાનું ધ્રુવ હેલિકોપ્ટર જમ્મુ ડિવિઝનના કિશ્તવાડના દૂરના વિસ્તારમાં દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું. તેમાં ત્રણ લોકો હતા. જ્યારે ત્રણેયને ઈજા થઈ હતી. તેને સારવાર માટે ઉધમપુરની મિલિટરી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો.

An Army ALH Dhruv Helicopter crashed near Kishtwar, Jammu & Kashmir. Pilots have suffered injuries but are safe. Further details awaited: Army Officials. pic.twitter.com/ya41m7CRfn

