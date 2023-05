PM મોદીએ દોહામાં ગોલ્ડ જીતવા બદલ નીરજ ચોપરાને અભિનંદન પાઠવ્યા

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દોહામાં રમાયેલી વાંડા ડાયમંડ લીગમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતવા બદલ ભાલા ફેંકનાર નીરજ ચોપરાની પ્રશંસા કરી છે. શનિવારે, તેણે ટ્વિટ કરીને ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ મેડલ વિજેતાની પ્રશંસામાં કેટલાક શબ્દો લખ્યા. નીરજે આ ઈવેન્ટમાં પ્રથમ પ્રયાસમાં 88.67 મીટરના થ્રો સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. PMએ લખ્યું- વર્ષની પ્રથમ ઘટના અને પ્રથમ સ્થાન! નીરજ ચોપરા દોહા ડાયમંડ લીગમાં 88.67 મીટરના વિશ્વના અગ્રણી થ્રો સાથે ચમક્યો. તેમને અભિનંદન! આગળના પ્રયત્નો માટે શુભેચ્છાઓ.

First event of the year and first position!

With the World lead throw of 88.67m, @Neeraj_chopra1 shines at the Doha Diamond League. Congratulations to him! Best wishes for the endeavours ahead. pic.twitter.com/UmpXOBW7EX

— Narendra Modi (@narendramodi) May 6, 2023