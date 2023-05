પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી બિલાવલ ભુટ્ટો અને એસ જયશંકરે ગોવામાં રાત્રિભોજન દરમિયાન હાથ મિલાવ્યા

પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી બિલાવલ ભુટ્ટો ઝરદારી શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન (SCO) સંમેલનમાં ભાગ લેવા માટે ગોવાના પ્રવાસે છે. દરમિયાન, ભુટ્ટો અને ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે ગુરુવારે હાથ મિલાવ્યા હતા. આ દરમિયાન SCO દેશો રશિયા અને ચીનના વિદેશ મંત્રીઓ પણ હાજર રહ્યા હતા.

સૂત્રોએ જણાવ્યું કે ગોવામાં ડિનર દરમિયાન જયશંકર અને ભુટ્ટોએ હાથ મિલાવ્યા હતા. જોકે આ સામાન્ય સૌજન્યની ઔપચારિકતા છે. ભારત SCO સમિટની અધ્યક્ષતા કરી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં એસ જયશંકર શુક્રવારે (5 મે) સવારે બેઠકની અધ્યક્ષતા કરશે.

#WATCH | Pakistan’s Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari met the Russian Foreign Minister Sergey Lavrov on the sidelines of the SCO Council of Foreign Ministers in Goa today. pic.twitter.com/HpRSBwv5LO

— ANI (@ANI) May 4, 2023