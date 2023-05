જાસૂસીના આરોપમાં DRDO વૈજ્ઞાનિકની ધરપકડ, પાકિસ્તાની એજન્ટને આપતો હતો ગુપ્ત માહિતી

સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ સંગઠન (DRDO)ના વૈજ્ઞાનિકની પુણેમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેના પર પાકિસ્તાની એજન્ટ સાથે માહિતી આપવાનો આરોપ છે. આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) એ કહ્યું કે DRDO વૈજ્ઞાનિકની જાસૂસીના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ વૈજ્ઞાનિક પુણેમાં ડીઆરડીઓ શાખામાં કામ કરતો હતો. તપાસમાં વોટ્સએપ મેસેજ, વોઈસ કોલ, વીડિયો અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સીના ઓપરેટિવ્સ સાથેના સંપર્કો બહાર આવ્યા હતા.

Maharashtra | A DRDO scientist, who was working in one of the facilities of DRDO in Pune, has been arrested by ATS on the charges of espionage. He was found to have had contact with the operatives of Pakistan’s Intelligence Agency through social media via WhatsApp messages, voice…

— ANI (@ANI) May 4, 2023