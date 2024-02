PM મોદીએ UAE માં ભારતીય સમુદાયના લોકોને સંબોધન કર્યું

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બે દિવસની મુલાકાતે સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) ની રાજધાની અબુ ધાબીમાં છે. અહીં તેઓ મંગળવારે અબુ ધાબીના શેખ જાયદ સ્ટેડિયમમાં ભારતીય સમુદાયના લોકોને સંબોધિત કરી રહ્યા છે. તેઓ બુધવારે પ્રથમ હિન્દુ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કરશે. વડાપ્રધાન બન્યા બાદ તેમની યુએઈની આ સાતમી મુલાકાત છે. પીએમ મોદીએ 2015માં પહેલીવાર UAEની મુલાકાત લીધી હતી. 34 વર્ષમાં આ પ્રથમ વખત હતો જ્યારે કોઈ ભારતીય વડાપ્રધાન યુએઈની મુલાકાતે ગયા હતા.

VIDEO | "It is my pleasure that UAE honoured me with 'Order of Zayed', its highest civilian award. This honour is not just mine, but crores of Indians. Whenever I meet Sheikh Mohamed Bin Zayed, he praises you all Indians. He appreciates your role in the development of UAE," says… pic.twitter.com/BOyq7IxiOc — Press Trust of India (@PTI_News) February 13, 2024

UAE ભારતનો ત્રીજો સૌથી મોટો વેપાર ભાગીદાર

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારત અને યુએઈ બંને સાથે મળીને આગળ વધ્યા છે. UAE ભારતનો ત્રીજો સૌથી મોટો વેપાર ભાગીદાર છે. આજે UAE સાતમું સૌથી મોટું રોકાણકાર છે. અમારા બંને દેશો ‘ઇઝ ઓફ લિવિંગ’ અને ‘ઇઝ ઓફ બિઝનેસ ડૂઇંગ’ પર ઘણો સહકાર આપી રહ્યા છે. આજે પણ અમારી વચ્ચે થયેલા કરારો આ પ્રતિબદ્ધતાને આગળ લઈ રહ્યા છે. અમે અમારી નાણાકીય વ્યવસ્થાનો વિસ્તાર કરી રહ્યા છીએ. બંને દેશ ટેકના ક્ષેત્રમાં સતત મજબૂત બની રહ્યા છે.

VIDEO | "I have brought the message from your 140 brothers and sisters; and the message is that India is proud of you, you are the pride of our country, Bharat is proud of you," says PM Modi while addressing the Indian diaspora at the 'Ahlan Modi' event at Sheikh Zayed Stadium in… pic.twitter.com/ALWNi7Iojs — Press Trust of India (@PTI_News) February 13, 2024

હું તમને તે જમીન આપીશ જેના પર તમે રેખા દોરો

UAE ના પ્રમુખ નાહ્યાને તમારા લોકોનું ખૂબ ધ્યાન રાખ્યું. 2015 માં, તમારા બધા વતી, અબુ ધાબીમાં એક મંદિરનો પ્રસ્તાવ તેમની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. એક ક્ષણ પણ બગાડ્યા વિના તેણે હા પાડી. તેણે કહ્યું કે હું તમને તે જમીન આપીશ જેના પર તમે રેખા દોરશો. અબુ ધાબીમાં ભવ્ય દિવ્ય મંદિરના ઉદ્ઘાટનનો ઐતિહાસિક સમય આવી ગયો છે. ભારત-યુએઈની મિત્રતા જમીન પર એટલી જ મજબૂત છે જેટલી તે અંતરિક્ષમાં પણ લહેરાવી રહી છે.

VIDEO | "Today, we have Minister of Tolerance Sheikh Nahyan present with us. He is a good friend and well-wisher of Indian diaspora. His affection towards the Indian community is commendable," says PM Modi at the 'Ahlan Modi' event in Abu Dhabi. pic.twitter.com/wlQWBODDfI — Press Trust of India (@PTI_News) February 13, 2024

છેલ્લા 10 વર્ષમાં યુએઈની આ મારી સાતમી મુલાકાત

શેખ જાયદ સ્ટેડિયમમાં ભારતીયોને સંબોધિત કરતી વખતે પીએમ મોદીએ કહ્યું કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં યુએઈની આ મારી સાતમી મુલાકાત છે. આજે પણ UAEના રાષ્ટ્રપતિ નાહયાન મને એરપોર્ટ પર રિસીવ કરવા આવ્યા હતા. તેની હૂંફ પણ એટલી જ હતી, તેની નિકટતા પણ એટલી જ હતી. આ જ તેમને ખાસ બનાવે છે. મને ખુશી છે કે અમને ચાર વખત ભારતમાં તેમનું સ્વાગત કરવાની તક પણ મળી. તે થોડા દિવસ પહેલા જ ગુજરાત આવ્યો હતો. ત્યારે રસ્તાની બંને બાજુએ લાખો લોકો તેમનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટે એકઠા થયા હતા. જે રીતે તે યુએઈમાં તમારા બધાનું ધ્યાન રાખે છે, જે રીતે તે તમારી રુચિઓનું ધ્યાન રાખે છે. આવું ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. તેથી તે બધા લોકો તેમનો આભાર માનવા માટે તેમના ઘરની બહાર આવી ગયા.