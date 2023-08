INDIA Meeting: ’28 પક્ષો બેઠકમાં હાજરી આપશે, બેઠક પહેલા MVAનું મહત્વનું નિવેદન

MVA નેતાઓએ બુધવારે મુંબઈમાં યોજાનારી ભારત ગઠબંધનની બે દિવસીય બેઠક અંગે પીસી યોજી હતી. આ દરમિયાન શિવસેનાના નેતા સંજય રાઉતે કહ્યું કે બેઠકની તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. આ બેઠક 31મી ઓગસ્ટ અને 1લી સપ્ટેમ્બરે યોજાશે. સંજય રાઉતે કહ્યું કે છ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ અને બેંગલુરુ અને પટના આવેલા તમામ નેતાઓ આ બેઠકમાં ભાગ લેશે. આ બેઠકમાં 28 પક્ષોના નેતાઓ હાજરી આપશે. કેટલાક નેતાઓ આજે આવ્યા છે, કેટલાક નેતાઓ કાલે આવશે. કેન્દ્ર પર નિશાન સાધતા તેમણે કહ્યું કે ભાજપે સિલિન્ડરની કિંમતમાં ઘટાડો કર્યો છે. ભારતની બે બેઠકોની અજાયબી એ છે કે ભાવ નીચે આવવા લાગ્યા. તેણે વધુમાં કહ્યું કે મુંબઈનું સમગ્ર વાતાવરણ ભારત જેવું થઈ ગયું છે.

જેમ જેમ INDIA આગળ વધે છે તેમ ચીન પીછેહઠ કરે છે

મહારાષ્ટ્ર કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ નાના પટોલેએ કહ્યું કે મહેમાનોનું સ્વાગત મહારાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિ પ્રમાણે કરવામાં આવશે. અમે ભાજપની તાનાશાહી સામે લડવાના છીએ. લોકો ઈન્ડિયા એલાયન્સમાં જોડાઈ રહ્યા છે. ચીને નકશામાં અરુણાચલને પોતાનું બતાવ્યું છે. જેમ જેમ ભારત આગળ વધશે તેમ ચીન પીછેહઠ કરશે.

શરદ પવારે મોટો દાવો કર્યો

NCP ચીફ શરદ પવારે કહ્યું કે ભારતની અત્યાર સુધી બે બેઠકો થઈ છે. બેઠકો અંગે ચર્ચા થવાની સંભાવના છે. માયાવતી દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણય વિશે લોકોએ વિચારવું પડશે. માયાવતી ભાજપ સાથે વાતચીત કરી રહી હોવાની માહિતી મળી રહી છે. હું વિપક્ષમાં છું, આ અંગે કોઈ મૂંઝવણ નથી.

