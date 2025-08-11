આજે ‘મત ચોરી’ સામે ઇન્ડિયા બ્લોકનું શક્તિ પ્રદર્શન

કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં ઇન્ડિયા બ્લોક સાંસદો સોમવારે સંસદ ભવનથી રાજધાની દિલ્હીમાં ચૂંટણી પંચ કાર્યાલય સુધી પગપાળા કૂચ કરવાના છે. વિપક્ષી સાંસદો મતદાર યાદીના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) દ્વારા કથિત ‘મત ચોરી’ સામે વિરોધ કરશે. કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, સમાજવાદી પાર્ટીના વડા અખિલેશ યાદવ, ટીએમસી સાંસદ અભિષેક બેનર્જી સહિત 300 લોકસભા અને રાજ્યસભા સાંસદો આ કૂચમાં ભાગ લેવાના છે.
वोट चोरी लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है।
आइए, साथ मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। वोट चोरी रोकें – अपना मताधिकार बचाएं।
कैंपेन से जुड़ने के लिए-
👉 स्कैन करें
👉 https://t.co/Z0EwW5Ef8I पर क्लिक करें
👉 9650003420 पर मिस्ड कॉल दें pic.twitter.com/hWUlS38fyJ
— Congress (@INCIndia) August 10, 2025
સાંસદો માટે રાત્રિભોજનની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ સાંસદોને રાત્રિભોજન માટે આમંત્રણ આપ્યું છે. આ કૂચમાં RJD, TMC, DMK સહિત 25 થી વધુ પક્ષો ભાગ લેશે. સાંસદો સવારે 11.30 વાગ્યે સંસદ ભવનથી પરિવહન ભવન સુધી કૂચ કરશે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કોંગ્રેસ કે અન્ય વિપક્ષી પક્ષો દ્વારા કૂચ માટે પરવાનગી માટે દિલ્હી પોલીસને કોઈ અરજી સુપરત કરવામાં આવી નથી.
બીજી તરફ, રાહુલ ગાંધી ચૂંટણી પંચ પર પ્રહારો કરવાનું ચાલુ રાખે છે. તેમણે હવે એક વેબ પોર્ટલ શરૂ કર્યું છે. પોર્ટલ દ્વારા, લોકો ડિજિટલ મતદાર યાદીની માંગને સમર્થન આપી શકે છે.