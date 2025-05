ભારતે પાકિસ્તાનનાં છ એરબેઝ ઉડાડી નાખ્યાં

નવી દિલ્હીઃ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સંઘર્ષ વધુ ઉગ્ર બની રહ્યો છે. પાકિસ્તાને તુર્કી અને અન્ય દેશોનાં હથિયારના આશરે સતત બીજા દિવસે ભારતનાં 20થી વધુ શહેરોને નિશાન બનાવ્યાં હતાં, પરંતુ ભારતે તેમના બધા ડ્રોન એટેકને ખતમ કરી દીધા. ભારતની સૈના પાકિસ્તાનને કડક જવાબ આપી રહી છે. ભારતે ઇસ્લામાબાદ સહિત તેના અનેક મિલિટરી બેઝ પર મોટો મિસાઇલ હુમલો કર્યો છે.

#Watch | In a swift and calibrated response, Indian armed forces carried out a precision strike only at identified military targets… Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign, with claims of destruction of the Indian S-400 system,… pic.twitter.com/fsfF4aRiZf

— DD News (@DDNewslive) May 10, 2025