સ્વતંત્રતા દિવસ: લાલ કિલ્લા પર પાણી, જમીન અને આકાશમાંથી નજર રાખવામાં આવશે

અભેદ્ય સુરક્ષા વચ્ચે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 15 ઓગસ્ટે લાલ કિલ્લાની પ્રાચી પરથી રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરશે. સોમવારે સુરક્ષા એજન્સીઓ સુરક્ષા વ્યવસ્થાને આખરી ઓપ આપવામાં વ્યસ્ત છે. સુરક્ષામાં કોઈ ઢીલી ન પડે તે માટે દિલ્હી પોલીસના ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ સ્થળ પર ઉભા છે. દિલ્હી પોલીસ અને અન્ય સુરક્ષા એજન્સીઓના 10,000થી વધુ જવાનોએ લાલ કિલ્લાને છાવણીમાં ફેરવી દીધું છે. આ સાથે જમીનથી લઈને આકાશ સુધી સુરક્ષાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. દિલ્હી પોલીસના ખાસ પ્રશિક્ષિત કમાન્ડો પણ યમુના નદીમાં તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. આ સાથે ડ્રોન દ્વારા સમગ્ર વિસ્તાર પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

સ્વતંત્રતા દિવસ પર રાજધાનીમાં સંપૂર્ણ અને નક્કર સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. લાલ કિલ્લાથી દિલ્હીની સરહદો સુધી વિશેષ સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. સોમવાર મધરાતથી દિલ્હીની સરહદો બંધ કરી દેવામાં આવી છે. સરહદો પર કડક તકેદારી રાખ્યા બાદ વાહનોને દિલ્હીમાં પ્રવેશવા દેવામાં આવશે. તેમજ સરહદેથી આવનારા લોકો પર વિશેષ તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે. દિલ્હી પોલીસ આતંકવાદીઓ અને બદમાશો સાથે જોડાયેલી માહિતીને લઈને પડોશી રાજ્યોની પોલીસના સંપર્કમાં છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ સ્વતંત્રતા દિવસને ધ્યાનમાં રાખીને લાલ કિલ્લાની આસપાસ અભેદ્ય સુરક્ષા ગોઠવી દેવામાં આવી છે. લાલ કિલ્લા પાસે PCR વાન સતત પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે. લાલ કિલ્લાની પાછળ સ્થિત યમુના નદીમાં પણ સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન કરવામાં આવી છે. દિલ્હી પોલીસના કમાન્ડો અને ડાઇવર્સની ટીમ યમુનામાં સતત પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે.

