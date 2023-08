વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની પ્રથમ T20માં ભારતની 4 રને હાર

ટીમ ઈન્ડિયાએ પાંચ મેચની T20 શ્રેણીમાં હાર સાથે શરૂઆત કરી હતી. યજમાન વેસ્ટ ઈન્ડિઝે તેને રોમાંચક મેચમાં ચાર રનથી હરાવ્યું હતું. વિન્ડીઝના કેપ્ટન રોવમેન પોવેલે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. તેની ટીમે 20 ઓવરમાં છ વિકેટે 149 રન બનાવ્યા હતા. ટીમ ઈન્ડિયા 150 રનના આસાન લક્ષ્યાંકને હાંસલ કરી શકી ન હતી અને 20 ઓવરમાં નવ વિકેટે 145 રન જ બનાવી શકી હતી.

West Indies hold their nerve and go 1-0 up in the five-match T20I series 👏#WIvIND | 📝: https://t.co/NfcMJQlC3w pic.twitter.com/sMBCfpSh8W

— ICC (@ICC) August 3, 2023