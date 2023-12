IND VS SA : ભારતે આફ્રિકાને જીત માટે 212 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો

ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે બીજી વન-ડે મેચ રમાઈ રહી છે. ભારતે બીજી વન-ડેમાં આફ્રિકાને જીત માટે 212 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો છે. ભારતે 46.2 ઓવરમાં 211 રન બનાવ્યા હતા. દક્ષિણ આફ્રિકાને જીતવા માટે 212 રન બનાવવાની જરૂર છે. ભારત તરફથી બે અડધી સદી ફટકારવામાં આવી હતી. સાઈ સુદર્શન અને કેપ્ટન કેએલ રાહુલે અડધી સદીની ઇનિંગ્સ રમી હતી. ભારત તરફથી સાંઈ સુદર્શને 62 રન અને કે.એલ.રાહુલે 56 રન ફટકાર્યા હતા. બાકી તમામ ખેલાડીઓ ફ્લોપ સાબિત થયા હતા.

