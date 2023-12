મમતા બેનર્જીએ વિપક્ષના PM ચહેરા તરીકે મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નામનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો

મલ્લિકાર્જુન ખડગે પીએમ ફેસઃ વિપક્ષી ગઠબંધન ‘ઈન્ડિયા’ની બેઠકમાં પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ વિપક્ષના પીએમ ચહેરા તરીકે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નામનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે આ પ્રસ્તાવને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે સમર્થન આપ્યું છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસ ચીફ મમતા બેનર્જીના પ્રસ્તાવ પર ખડગેએ કહ્યું કે આપણે ચૂંટણી જીતવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. તેમણે કહ્યું, દરેક સાથે મળીને કામ કરશે અને જે રાજ્યમાં અમારા લોકો છે ત્યાં તેઓ સીટોની વહેંચણી અંગે એકબીજા સાથે સમાધાન કરશે. જો કોઈ સમજૂતી ન થઈ શકે તો I.N.D.I.A ગઠબંધનના લોકો નિર્ણય લેશે. જો તેઓ સાંસદ ન હોય તો પીએમના શબ્દોનો શું ઉપયોગ? તેથી આપણે પ્રયત્ન કરવો પડશે અને પહેલા વિજયી થવું પડશે. બેઠકમાં હાજર રહેલા રાષ્ટ્રીય લોક દળ (RLD)ના વડા જયંત ચૌધરીએ મમતા બેનર્જીના પ્રસ્તાવ અંગે કહ્યું કે તેઓ તેની પુષ્ટિ કરી શકતા નથી. આવી સ્થિતિમાં, અત્યારે હું આ બાબતે હા કે ના કહી રહ્યો નથી.

No final decision taken yet on INDIA bloc PM face; Congress chief @kharge of view that winning first is important: Sources

