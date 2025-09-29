ભારતની જીત બાદ અમિતાભ બચ્ચનની પોસ્ટ કેમ આવી ચર્ચામાં ?

અમિતાભ બચ્ચન ક્રિકેટના ચાહક છે અને ભારતને ટેકો આપવામાં ક્યારેય ખચકાટ અનુભવતા નથી. ભારતની જીત પછી તેમની પ્રતિક્રિયા અનિવાર્ય છે, અને ગઈકાલે પણ એવું જ બન્યું હતું. ભારતના વિજય પછી તેમણે એક રમુજી પોસ્ટ શેર કરી અને પાકિસ્તાન પર કટાક્ષ કર્યો. અમિતાભ બચ્ચનની આ પોસ્ટ બહુ જ ચર્ચામાં આવી રહી છે.

રવિવારની રાત દુબઈમાં યુવા ભારતીય બેટ્સમેન તિલક વર્માની હતી, જેમણે અણનમ 69 રન બનાવીને ટીમ ઈન્ડિયાને પાકિસ્તાન સામે 5 વિકેટથી શાનદાર જીત અપાવી હતી. આ જીત સાથે ભારતે રેકોર્ડ નવમો એશિયા કપ ટાઇટલ જીત્યો. આ ઐતિહાસિક જીત બાદ, સોશિયલ મીડિયા પર ઉજવણી ફેલાઈ ગઈ, દેશભરના લોકો અને સેલિબ્રિટીઓએ ખુશી વ્યક્ત કરી. આ દરમિયાન બોલિવૂડ મેગાસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચને એક રમુજી ટ્વીટ દ્વારા પાકિસ્તાનને ટ્રોલ કર્યું અને તેમના પુત્ર અભિષેક બચ્ચનને ટોણા મારનારાઓને ચૂપ કરી દીધા. અમિતાભ બચ્ચનની આ ભૂતપૂર્વ પોસ્ટ જોઈને લોકો હસવાનું રોકી શક્યા નહીં.

અમિતાભ બચ્ચનનું ટ્વિટ

અમિતાભ બચ્ચને ટ્વિટ કર્યું, “ટી 5516(i) જીત ગયે… વેલ પ્લેડ ‘અભિષેક બચ્ચન’…ઉધર જબાન લડખડાઈ ઔર ઈધર, બિના બેટિંગ, બોલિંગ, ફિલ્ડિંગ કિએ, લડખડા દિયા દુશ્મનન કો. બોલતી બંધ! જય હિંદ! જય ભારત! જય મા દુર્ગા!!!!” આ ટ્વિટ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થયું અને ચાહકો દ્વારા તેની ખૂબ પ્રશંસા કરવામાં આવી. આ ટ્વિટની ખાસ વાત એ હતી કે તેમાં અભિષેક બચ્ચનનો ઉલ્લેખ હતો, અને તેની પાછળ એક ચોક્કસ કારણ હતું. આ પોસ્ટ ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલર શોએબ અખ્તરની ટિપ્પણીના જવાબમાં હતી. એશિયા કપ ફાઇનલ પહેલા એક સ્પોર્ટ્સ શોમાં વ્યૂહરચનાઓની ચર્ચા કરતી વખતે શોએબ અખ્તરે ભૂલથી ભારતીય ક્રિકેટર અભિષેક શર્માને બદલે અભિષેક બચ્ચનનું નામ લખ્યું હતું.

શોએબે શું કહ્યું?

શોએબ અખ્તરે કહ્યું, “જો પાકિસ્તાન કાલ્પનિક પરિસ્થિતિમાં અભિષેક બચ્ચનને આઉટ કરે તો ભારતના મધ્યમ ક્રમનું શું થશે?” યજમાનએ તરત જ ભૂલ તરફ ધ્યાન દોર્યું. આ રમુજી ભૂલે સોશિયલ મીડિયા પર ધમાલ મચાવી દીધી, લોકો ઉન્માદથી હસવા લાગ્યા. અભિષેક બચ્ચને પણ મજાકમાં તેના પર ટિપ્પણી કરી હતી. X પર તેમણે લખ્યું હતું કે, “સાહેબ, સંપૂર્ણ આદર સાથે…મને નથી લાગતું કે તેઓ આવું કરી શકે! અને હું ક્રિકેટ રમવામાં પણ સારો નથી.”

આ સ્ટાર્સે પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કર્યો

ભારતની એશિયા કપ જીતની ઉજવણી કરતી વખતે અમિતાભ બચ્ચને તેમનું રમૂજી ટ્રોલિંગ ચાલુ રાખ્યું, જેનાથી તેમના દેશવાસીઓના ચહેરા પર સ્મિત આવી ગયું. ચાહકોએ અમિતાભ પર હાસ્યના ઇમોજી અને દેશભક્તિના નારા લગાવ્યા, તેમની રમુજી ટિપ્પણીઓની પ્રશંસા કરી. અમિતાભ બચ્ચનની રમૂજી શૈલી ઉપરાંત ઘણા અગ્રણી બોલિવૂડ સ્ટાર્સે પણ ટીમ ઇન્ડિયાની જીત પર પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કર્યો. અભિનેતા સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા, વિવેક ઓબેરોય, પ્રીતિ ઝિન્ટા, વિજય દેવરકોંડા અને અનુપમ ખેર સહિત અન્ય લોકોએ સોશિયલ મીડિયા પર સંદેશાઓ સાથે ભારતની પ્રભાવશાળી જીતની ઉજવણી કરી. તે બધાએ ટીમ ઇન્ડિયાના ખેલાડીઓની મહેનત અને જીતને સલામ કરી.

