IND vs PAK : પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો

એશિયા કપના સુપર-4માં આજે ભારતનો મુકાબલો પાકિસ્તાન સામે છે. પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. ભારતીય કેપ્ટન પ્રથમ બેટિંગ કરવા માંગતો હતો. ટીમ ઈન્ડિયામાં બે ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. બુમરાહ અને રાહુલ પરત ફર્યા છે. ભારત પાકિસ્તાન સામે પ્રથમ બેટિંગ કરશે. એશિયા કપના સુપર ફોરમાં પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. કોલંબોમાં યોજાનારી આ મેચ પર વરસાદનો પડછાયો છે. પરંતુ, સારી વાત એ છે કે આ માટે પણ એક અનામત દિવસ છે. જો ભારત આ મેચ જીતશે તો તેની એશિયા કપની ફાઇનલમાં પહોંચવાની શક્યતા વધી જશે. પાકિસ્તાન પર દબાણ રહેશે. કારણ કે આ હાર બાદ તેમને આગામી મેચ શ્રીલંકા સામે રમવાની છે. પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા બંનેએ સુપર-4ની પોતાની પ્રથમ મેચમાં બાંગ્લાદેશને હરાવ્યું છે.

