INDvsENG : શુભમન ગિલે ફટકારી શાનદાર સદી, અનેક રેકોર્ડ તોડ્યા

ભારતે અમદાવાદ વનડેમાં પણ ઇંગ્લેન્ડને હરાવ્યું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 50 ઓવરમાં 356 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો. તેના જવાબમાં ઈંગ્લેન્ડની ટીમ માત્ર 214 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ અને 142 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ સાથે, ભારતીય ટીમે વનડે શ્રેણીમાં ઈંગ્લેન્ડને ક્લીન સ્વીપ કર્યું. તેણે નાગપુર અને કટક વનડેમાં પણ ઇંગ્લેન્ડને એકતરફી હરાવ્યું હતું. તમને જણાવી દઈએ કે 14 વર્ષ પછી ભારતે ઇંગ્લેન્ડને ODI શ્રેણીમાં ક્લીન સ્વીપ કર્યું છે.

For his excellent knock of 112 runs, @ShubmanGill is adjudged Player of the Match.

ગિલ-ઐયરે જીતનો પાયો નાખ્યો

ટીમ ઈન્ડિયાની જીતનો હીરો શુભમન ગિલ હતો, જેણે પોતાની ODI કારકિર્દીની 7મી સદી ફટકારી હતી. ગિલે પોતાની ઇનિંગમાં 112 રન બનાવ્યા અને 14 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા ફટકાર્યા. ગિલ ઉપરાંત શ્રેયસ ઐયરે 78 રનની ઇનિંગ રમી, જ્યારે વિરાટ કોહલીએ પણ 52 રન બનાવ્યા. વિરાટ કોહલીએ 451 દિવસ પછી ODI ક્રિકેટમાં અડધી સદી ફટકારી.

ભારતના દરેક બોલરને સફળતા મળી

ભારતીય ટીમ માટે બધા બોલરોએ સફળતા મેળવી. અર્શદીપ સિંહ, હર્ષિત રાણા, હાર્દિક પંડ્યા અને અક્ષર પટેલે 2-2 વિકેટ લીધી. વોશિંગ્ટન સુંદર અને કુલદીપ યાદવે એક-એક વિકેટ લીધી.

𝐂𝐋𝐄𝐀𝐍 𝐒𝐖𝐄𝐄𝐏

Yet another fabulous show and #TeamIndia register a thumping 142-run victory in the third and final ODI to take the series 3-0!

Details – https://t.co/S88KfhFzri… #INDvENG @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/ZoUuyCg2ar

— BCCI (@BCCI) February 12, 2025