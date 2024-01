IND vs AUS: ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને પ્રથમ T20 મેચમાં 9 વિકેટથી હરાવ્યું

સતત 3 મેચમાં કારમી હાર બાદ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમને આખરે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે જીત મળી છે. હરમનપ્રીત કૌરની કપ્તાનીમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ વર્તમાન વિશ્વ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયાને પ્રથમ T20 મેચમાં એકતરફી ફેશનમાં 9 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. મુંબઈના ડીવાય પાટીલ સ્ટેડિયમમાં ટીમ ઈન્ડિયા જે રીતે મેચ જીતી તે રીતે માત્ર ઓસ્ટ્રેલિયા જ નહીં, ભારતીય ટીમ અને તેના પ્રશંસકોને પણ અપેક્ષા નહીં હોય. બે યુવા ખેલાડીઓ આ શાનદાર જીતના મુખ્ય પાત્રો સાબિત થયા – શેફાલી વર્મા અને તિતાસ સાધુ.

A thumping win for India as they beat the Aussies by nine wickets to take a 1-0 lead in the T20I series 👏#INDvAUS

— ICC (@ICC) January 5, 2024