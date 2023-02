ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પ્રથમ ટેસ્ટમાં જાડેજા પર લાગ્યો બોલ સાથે છેડછાડનો આરોપ

ઓસ્ટ્રેલિયા સામે નાગપુરમાં રમાઈ રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં રવિન્દ્ર જાડેજાએ શાનદાર પર્ફોમન્સ બતાવ્યું છે. ઈજા બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં વાપસી કરી રહેલા રવિન્દ્ર જાડેજાએ ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમના પ્રથમ દાવમાં પોતાની જોરદાર બોલિંગથી કુલ 5 વિકેટ ઝડપી હતી. પરિણામે ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રથમ દાવ માત્ર 177 રનમાં સમેટાઈ ગયો.

હવે પહેલા દિવસની રમતને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વાયરલ થઈ રહેલો વીડિયો રવિન્દ્ર જાડેજાનો છે. આ વિડીયોમાં જોવા મળે છે કે જાડેજા બોલ ફેંકતા પહેલા સાથી ખેલાડી મોહમ્મદ સિરાજ પાસે જાય છે અને તેની પાસેથી કંઈક લે છે અને તેની આંગળીઓમાં નાખે છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના મીડિયા આઉટલેટ Foxsports.com.auએ આ વીડિયો શેર કર્યો છે.

