કોંગ્રેસને મોટો ફટકો, અરવિંદર સિંહ લવલી ભાજપમાં જોડાયા

દિલ્હી કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ પદેથી રાજીનામું આપ્યા બાદ અરવિંદર સિંહ લવલી વિશે અટકળો શરૂ થઈ હતી કે તેમનું આગળનું પગલું શું હશે, પરંતુ આજે આ અટકળોનો અંત આવ્યો છે. અરવિંદર સિંહ લવલી આજે ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે. લવલીની સાથે કોંગ્રેસી નેતા રાજકુમાર ચૌહાણ, અમિત મલિક, ત્રણ વખતના ધારાસભ્ય નસીબ સિંહ અને નીરજ બૈસોયા પણ ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે.

Former DUSU President Shri Amit Malik and former Delhi MLAs, Arvinder Singh Lovely, Rajkumar Chauhan, Neeraj Basoya and Naseeb Singh, join the BJP at party headquarters in New Delhi. https://t.co/1VCapRZlD0

— BJP (@BJP4India) May 4, 2024