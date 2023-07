ICCનો ઐતિહાસિક નિર્ણય, મહિલાઓને પણ પુરૂષોની જેટલી જ ઈનામની રકમ મળશે

ડરબનમાં ચાલી રહેલી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદની ICC વાર્ષિક કોન્ફરન્સમાં મહિલા અને પુરુષોની ICC ઈવેન્ટને લઈને મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મહિલા ક્રિકેટને નવી ગતિ આપવા માટે, ICCએ હવે પુરૂષોની ઈવેન્ટમાં મળતી ઈનામી રકમની જેમ જ મહિલા ઈવેન્ટ્સમાં પણ ઈનામી રકમ આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ના સચિવ જય શાહે ICCના આ નિર્ણય અંગે ટ્વીટ કરીને ખુશી વ્યક્ત કરી છે.

JUST IN: Equal prize money announced for men’s and women’s teams at ICC events.

અત્યાર સુધી મહિલાઓને ICC ઈવેન્ટ્સમાં પુરૂષોની સરખામણીમાં સમાન ઈનામની રકમ મળતી નહોતી. હવે વર્ષ 2030 સુધીમાં આ વસ્તુને સમાન બનાવી દેવામાં આવશે. હવે ODI, T20 અને અન્ય ICC ટૂર્નામેન્ટ જે પુરુષો અને મહિલાઓમાં રમાય છે તેમાં સમાન ઈનામી રકમ જોવા મળશે.

𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐚 𝐧𝐞𝐰 𝐝𝐚𝐰𝐧. 𝐀𝐧 𝐞𝐫𝐚 𝐨𝐟 𝐞𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 & 𝐞𝐦𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭

I am thrilled to announce that a major step towards gender parity & inclusivity has been undertaken. The prize money at all @ICC events will be same for men & women. Together we grow.…

— Jay Shah (@JayShah) July 13, 2023