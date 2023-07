દિલ્હીમાં યમુનાનો હાહાકાર, રવિવાર સુધી તમામ શાળાઓ અને કોલેજો બંધ

રાજધાની દિલ્હીના ઘણા વિસ્તારોમાં પૂરનો ખતરો વધી ગયો છે. હથની કુંડ બેરેજમાંથી પાણી છોડાયા બાદ યમુના નદીનું પાણી ઝડપથી વધી રહ્યું છે. દિલ્હીમાં કેટલાક રસ્તાઓ સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. યમુના બેંક મેટ્રો સ્ટેશન પર એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ અસ્થાયી રૂપે બંધ કરી દેવામાં આવી છે. દિલ્હીમાં રવિવાર સુધી શાળા અને કોલેજો બંધ રહેશે.

All Municipal Corporation of Delhi (MCD) schools will remain closed till July 16 in view of the rise in the water level of Yamuna River. pic.twitter.com/hveJN7Q4Js

દિલ્હી-NCRમાં પૂરને કારણે આવતીકાલે શાળાઓ બંધ રહેશે. ભારે વરસાદને કારણે દિલ્હીમાં રેલ ટ્રાફિક પર અસર, ઘણી ટ્રેન સેવાઓ રદ, ઘણી ટ્રેનો આંશિક રીતે રદ, યમુના બ્રિજ પર પાણી ભરાવાથી રેલ ટ્રાફિકને અસર, ટ્રેન નંબર 15013 જેસલમેર-કાઠગોદામ રદ રહેશે. સેન્ટ્રલ વોટર કમિશનનો અંદાજ છે કે આવતીકાલથી પાણીમાં ઘટાડો થવાની ધારણા છે.ફરીદાબાદના બસંતપુરમાં શેરીઓમાં પાણી ભરાયા. લોકો ઘરની છત પર ચડી ગયા.

લાલ કિલ્લો પ્રવાસીઓ માટે બંધ

વરસાદને જોતા ASIએ શુક્રવાર સુધી લાલ કિલ્લાને પ્રવાસીઓ માટે બંધ કરી દીધો હતો. પ્રગતિ મેદાન ટનલ ખુલ્યા બાદ લોકોને રાહત મળી છે.

Delhi | Red Fort will remain closed for the public and general from 2nd half of 13th July to 14th July in view of heavy monsoon and rainfall. pic.twitter.com/zyfxoXV78G

નિગમ બોધ ઘાટ પણ પાણીથી ભરાઈ ગયો છે. આ દિલ્હીનું સૌથી મોટું સ્મશાન છે. હવે લોકો સમક્ષ ચિતા સળગાવવાનો પ્રશ્ન પણ ઉભો થયો છે.

#WATCH | Flood water reaches the Red Fort in Delhi. Drone visuals show the extent of the situation there. pic.twitter.com/q2g4M7yDMP



સુશ્રુત ટ્રોમા સેન્ટરમાં પૂરના પાણી ઘૂસી ગયા હતા

પૂરનું પાણી દિલ્હીના મેટકાફ રોડ પર સ્થિત સુશ્રુત ટ્રોમા સેન્ટરમાં પ્રવેશ્યું છે. અહીં દાખલ 40 દર્દીઓને અન્ય જગ્યાએ મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. ત્રણ વેન્ટિલેટર પર છે.

Delhi | Flood water enters Sushruta Trauma Centre at Metcalf Road in Delhi. 40 patients admitted here, including three on ventilators, are being shifted to LNJP hospital: MD Dr Suresh Kumar to ANI

યમુનાના જળસ્તરમાં કોઈ ઘટાડો થયો નથી

છેલ્લા એક કલાકથી દિલ્હીમાં યમુના નદીના જળસ્તરમાં કોઈ ઘટાડો થયો નથી.બપોરે એક વાગ્યે પાણીનું સ્તર 208.62 મીટર હતું, જે બપોરે બે વાગ્યા સુધી અહીં જોવા મળ્યું હતું.

Delhi | No changes recorded in the water level of river Yamuna in the past one hour.

The water level at 1 pm was recorded as 208.62 metres, it was found to be the same even at 2 pm.

— ANI (@ANI) July 13, 2023