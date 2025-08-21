પાકિસ્તાનની સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી ઇમરાન ખાનને મળી રાહત

પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઇમરાન ખાન માટે સારા સમાચાર. ગુરુવારે સુપ્રીમ કોર્ટે તેમને જામીન આપ્યા. તેમને 2023 માં લશ્કરી ઠેકાણાઓ પર થયેલા હુમલાઓ સંબંધિત અનેક કેસોમાં રાહત મળી છે. કોર્ટના રેકોર્ડ અને તેમના વકીલે આ માહિતી શેર કરી. મુખ્ય ન્યાયાધીશ યાહ્યા આફ્રિદીની આગેવાની હેઠળની સુપ્રીમ કોર્ટની ત્રણ સભ્યોની બેન્ચે લાહોર હાઇકોર્ટના નિર્ણયને ઉથલાવી દીધો, જેમાં 8 કેસોમાં ખાનની જામીન અરજી ફગાવી દેવામાં આવી હતી.
સુપ્રીમ કોર્ટની મુક્તિની શરત
સુપ્રીમ કોર્ટે ઇમરાન ખાનને મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો, પરંતુ શરત મૂકી કે તેઓ અન્ય કોઈ કેસમાં વોન્ટેડ ન હોવા જોઈએ. આ જ કારણ છે કે ઇમરાન ખાન હાલમાં જેલમાંથી બહાર આવી શકશે નહીં, કારણ કે તેઓ પહેલાથી જ ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે. ક્રિકેટરથી રાજકારણી બનેલા ઇમરાન ખાન સામે ભ્રષ્ટાચારથી લઈને આતંકવાદ સુધીના અનેક કેસ નોંધાયેલા છે. જો કે, તેઓ આ બધા કેસોને ખોટા અને રાજકીય બદલોનો ભાગ ગણાવે છે.
તેમને કયા કેસમાં જામીન મળ્યા?
મે 2023 માં, ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં ઇમરાન ખાનની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ પછી, દેશભરમાં મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શનો થયા. આ વિરોધ પ્રદર્શનો દરમિયાન, વિરોધીઓએ રાવલપિંડીમાં આર્મી હેડક્વાર્ટર સહિત અનેક લશ્કરી ઠેકાણાઓ પર હુમલો કર્યો. આ હિંસા પછી, ઇમરાન ખાન અને તેમની પાર્ટી (પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઇન્સાફ) ના ઘણા નેતાઓ સામે ગંભીર કલમો હેઠળ કેસ નોંધાયા હતા. તાજેતરમાં જ તેમના પક્ષના ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓ અને સાંસદોને પણ આવા જ કેસોમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે.
શું ઇમરાન ખાન જેલમાંથી બહાર આવી શકશે?
સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી રાહત છતાં, ઇમરાન ખાનની કાનૂની મુશ્કેલીઓનો અંત આવ્યો નથી. તેમને હજુ પણ અન્ય કેસોમાં જેલમાં રહેવું પડશે. ઇમરાન ખાન ઓગસ્ટ 2023 થી રાવલપિંડીની અદિયાલા જેલમાં બંધ છે. તે જ સમયે, સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી રાહત મળ્યા પછી, પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઇન્સાફ (PTI) એ સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું. પાર્ટીએ X પર એક પોસ્ટમાં તેને ‘ઇમરાન ખાનની જીત’ ગણાવી.