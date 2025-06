સિંધુ નદી પર ડેમ બનશે તો ભારત સાથે યુદ્ધ થશેઃ બિલાવલ ભુટ્ટો

નવી દિલ્હીઃ ભારતીય સેના દ્વારા વારંવાર માર ખાધા પછી પણ પાકિસ્તાન અને ત્યાંના નેતાઓ સુધરતા નથી. આતંકવાદને સમર્થન આપવાનું બંધ કરવાને બદલે પાકિસ્તાની નેતાઓ સતત ભારત સામે ઝેર ઓકવાનું કામ કરી રહ્યા છે. હવે પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ વિદેશમંત્રી બિલાવલ ભુટ્ટો ઝરદારી ફરી એક વાર ભારત વિરુદ્ધ ઝેર ઓક્યું છે.

સિંધુ જળ સંધિ અંગે પાકિસ્તાની નેશનલ એસેમ્બલીમાં બોલતાં બિલાવલે કહ્યું હતું કે તેમનો દેશ ભારત વિરુદ્ધ બીજી એક લડાઈ લડશે. ભારતને ધમકી આપતાં બિલાવલે કહ્યું હતું કે જો સિંધુ જળ સંધિનું પાલન નહીં થાય તો ભારતે પરિણામો ભોગવવાં પડશે.

બિલાવલે કહ્યું હતું કે જો ભારતે સિંધુ જળ સંધિ રદ કરી નદીઓનું વહેણ ફેરવી દીધું કે ડેમ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો તો પાકિસ્તાન ભારત વિરુદ્ધ યુદ્ધ લડશે. તેમણે દાવો કર્યો કે પાકિસ્તાન પોતાના દેશ માટે તમામ છ નદીઓનું પાણી મેળવશે.

Pakistan’s Ex Foreign Minister Bilawal Bhutto says “IF INDIA DOES NOT RESPECT INDUS WATER TREATY & TRIED TO BUILD DAMS & CANALS, THEN PAKISTAN WILL GO TO WAR TO TAKE ITS SHARE OF WATER, INDIA HAS ONLY 2 OPTIONS, RESPECT INTERNATIONAL LAW OR PAK WILL TAKE CONTROL OF ALL 6 RIVERS” pic.twitter.com/trhcKwdezP

